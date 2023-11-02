Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25: Тарнавский рассказал подробности
На Таврическом направлении украинским военным удалось уничтожить российский бронированный дозвуковой штурмовик Су-25.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.
По его информации, всего на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов.
— Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалиново, Авдеевки, Опытного и Первомайского, — поделился генерал.
Командующий отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1 068 огневых задач, а общие потери врага составляют 360 человек.
Уничтожено 40 единиц российской военной техники. В частности, шесть танков, 11 ББМ, семь артсистем, один самолет-штурмовик Су-25, шесть беспилотников, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники.
В то же время продолжается ведение наступательной операции Сил безопасности и обороны Украины на Мелитопольском направлении.
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