В Конгрессе США внесут на рассмотрение помощь Украине: что известно

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроект, который будет предусматривать финансирование помощи Украине и защиты границ Соединенных Штатов.

Об этом заявил Джонсон во время пресс-конференции в Конгрессе.

По его словам, такой проект закона станет следующим после того, как Палата представителей проголосует за помощь Израилю.

Сейчас смотрят

Майк Джонсон добавил, что считает правильным объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой, потому что так удастся получить двухпартийное согласие по этим вопросам.

— У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе, — добавил спикер.

Добавим, что голосование за проект закона по Израилю на $14,3 млрд состоится сегодня, 2 ноября.

Ранее Издание Politico сообщало, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает помощь Украине, хотя выступает против ее объединения со средствами для Израиля.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.