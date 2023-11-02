Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Российские солдаты жалуются на большие потери армии РФ и значительную нехватку боеприпасов в полномасштабной войне против Украины.

Об этом говорится в разговоре оккупанта со своим знакомым, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Сейчас смотрят

По словам российского военнослужащего, в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество московских наемников попадает в госпитали.

— У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем, — отметил он во время разговора, перехваченного ГУР Минобороны Украины.

В то же время российский оккупант обратил внимание, что большие потери есть и среди бойцов частной военной компании Вагнера, из-за чего на фронт начали отправлять заключенных.

Читайте также
Потери россиян на войне перевалили за 300 тысяч – Генштаб
Бої на фронті

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, військовослужбовці, Міноборони України, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS — The Economist
ракета ATACMS
Войска РФ пытались наступать под Угледаром, но ВСУ их остановили — Зеленский
Володимир Зеленський
Ситуация за год резко изменилась: сколько украинцев считают правильной критику власти
Українці, прапор України
В Конгрессе США призывают Байдена предоставить Украине ATACMS большей дальности
Конгрес США
В Джанкое прогремели взрывы: что известно
вибух

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР
Обыски в кабинете мэра Ужгорода | Усиление мобилизации в оккупации | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР
В столице скоростной лимит | HMMWV уже в ВСУ | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР
ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь