Большие потери, воевать нечем: оккупант жалуется на недостаток боеприпасов — перехват ГУР
Российские солдаты жалуются на большие потери армии РФ и значительную нехватку боеприпасов в полномасштабной войне против Украины.
Об этом говорится в разговоре оккупанта со своим знакомым, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
По словам российского военнослужащего, в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество московских наемников попадает в госпитали.
— У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем, — отметил он во время разговора, перехваченного ГУР Минобороны Украины.
В то же время российский оккупант обратил внимание, что большие потери есть и среди бойцов частной военной компании Вагнера, из-за чего на фронт начали отправлять заключенных.
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