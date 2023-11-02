Есть проблема, но она имеет решение: эксперты о резонансных тезисах Залужного о войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно поделился собственным видением дальнейшего хода полномасштабной войны России и возможных рисков для Украины. По его словам, война зашла в тупик и превратилась в позиционную вместо быстрой маневренной.

Он озвучил пять приоритетов, над которыми может работать Украина, во избежание изнурительной так называемой окопной войны. Этот ход событий может стать наиболее благоприятным для врага.

Слова Залужного вызвали широкий резонанс в Украине. Факты ICTV собрали мнения экспертов.

Сейчас смотрят

Чудес не бывает, есть реальность

Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Залужный выступил в роли так называемого взрослого в комнате и изложил реальные перспективы для Украины.

— Если вы надеялись на чудо, а Залужный только написал, что чудес не бывает, то все дело в ожиданиях. Если вы хотите чуда, то для вас есть программа кандидата в президенты Арестовича. Каждому свое чтиво, — поделился эксперт.

По словам аналитика, Залужный не только честно описал положение дел профессионально, но и отметил, на что нужно обратить внимание. Фурса сказал, что главнокомандующий ВСУ откровенно признался, что есть проблема, однако она имеет решение.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань разделяет мнение Фурсы. Он утверждает, что интервью Залужного вызвало всплеск разочарования у людей, которые живут в мире розовых пони. Однако он указал, что есть другой мир, и это реальность.

Докладная записка, которую не озвучивают

Руководитель проекта Благотворительный фонд Коло Ирина Солошенко отметила, что мысли Залужного, изложенные в интервью изданию The Economist, следует воспринимать как докладную записку, которую почти никогда не озвучивают.

— Здесь множество шагов, если мы их не сделаем — не будет Украины, — обратила внимание волонтер.

Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь отметил, что Давид не может победить Голиафа в симметричной войне, комментируя мысли Залужного.

— К счастью, у нас есть асимметричная стратегия войны. Но у нас еще нет асимметричной политической стратегии победы, а она крайне необходима, — считает он.

Адвокат и правозащитник Маси Найем отмечает, что это было важным сигналом для украинцев. Он отметил, что не имеет ничего против кофе и мирной жизни. Лучший показатель эффективности ВСУ — это помощь граждан, когда необходимо пополнить ряды.

К тому же времени, когда возникнет соответствующая потребность, парни и девушки могут учиться. По мнению Найема, если уж главнокомандующий ВСУ говорит об уклонистах, тогда дела плохи.

Специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов утверждает, что его материал вдохновил компетентностью, рабочим тоном и правильными акцентами.

— Если тянуть с поставками оружия, ограничивать номенклатуру, будет вам Первая мировая война. Если переворачивать стол, то мы вернемся в режим динамичной войны, инициатива в которой принадлежит Украине и партнерам. Посыл очень понятен, — отметил аналитик.

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков добавил, что Залужный хотел прояснить ситуацию на фронте и направления, над которыми необходимо работать Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.