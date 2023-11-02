Юсов: РФ сегодня — контрабандист оружия номер один, но этого мало, чтобы закрыть их проблемы
Санкционная политика имеет свой эффект. Россия испытывает проблемы с современным высокоточным и технологичным вооружением.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
По его словам, речь идет о современной электронике, оптике, чипах и микросхемах. Это влияет и на объемы производства, и на его темпы.
В то же время РФ налаживает систему контрабанды вооружения и различные серые схемы поставок.
— Несмотря на то, что Россия сегодня — контрабандист вооружения номер один в мире, только этими путями они не могут закрыть текущие проблемы, — отметил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что у агрессора все еще очень много старого советского вооружения различной номенклатуры.
— Мы видим поставки различных образцов, и времен Холодной войны, которые идут на фронт, но это точно не про современную и тем более не про вторую армию мира. Однако это грозный противник, который развивает другую номенклатуру. Такую, как средства РЭБ, которые у них остаются чрезвычайно мощными. Не стоят на месте и в отношении БпЛА. Это вызовы, на которые Украина и партнеры реагируют и готовятся реагировать, — добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор теряет собственные способности для ведения войны против Украины.
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