Залужный в The Economist, взрывы в Одессе и Джанкое, уничтожение тоннелей ХАМАСа: главные новости 2 ноября

Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью для The Economist, где рассказал детали украинского контрнаступления и объяснил угрозы, которые несет за собой позиционная война в Украине.

Параллельно с этим Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, куда вошли, в частности, бронетранспортеры и радары.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 2 ноября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Статья Залужного для The Economist

В Крыму прогремели взрывы

Взрывы в Одессе

Освобождение поселка Крынки

Сводка Генштаба ВСУ

Зеленский встретился с главой Минобороны Нидерландов

Новый пакет помощи от Германии

Израиль уничтожает туннели ХАМАС

США ввели новые санкции против России

Путин утвердил выход России из договора о ядерных испытаниях

Статья Залужного для The Economist

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью журналу The Economist.

Залужный редко коммуницирует с прессой, поэтому его материал вызвал резонанс в Украине, на Западе и в РФ.

В своей колонке он рассказывает об угрозах позиционной войны для Украины и называет пять приоритетов для украинской армии, которые нужны для победы.

В интервью он объясняет, что еще до конца 2023 года Российская Федерация может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а также то, что какой был план для контрнаступления украинских войск и ожидаемые темпы.

В Крыму прогремели взрывы

В четверг, 2 ноября, в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Как сообщают в местных пабликах, в районе Джанкоя был слышен “глухой взрыв”.

Перед этим сообщалось, что в оккупированный россиянами город приехали мобилизованные оккупанты.

Партизаны Атеш, которые сообщали о прибытии мобилизованных россиян, отмечают, что территорию вокзала оцепили с обеих сторон надземного пешеходного моста, чтобы никто из прибывших не сбежал.

Взрывы в Одессе

Вечером 2 ноября в Одессе прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

По состоянию на 19:00 власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Единственное, что написал глава Одесской ОГА Олег Кипер во время, когда прозвучали взрывы, это призыв к жителям Белгород-Днестровского района пройти в укрытие и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Освобождение поселка Крынки

Бывший командир взвода батальона Айдар, ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий говорит, что украинские войска взяли под контроль поселок Крынки на левом берегу Херсонщины.

По его информации, ожидается расширение плацдарма на юге Украины, чтобы на левый берег Херсонщины можно было переправить военную технику и усилить украинские силы там механизированными средствами.

Отметим, что военное руководство Украины, в частности Генштаб ВСУ, пока не комментировал информацию о селе Крынки.

Сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 930 российских военных и уничтожили 110 единиц тяжелой техники — больше всего артсистем и боевых бронированных машин.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Посмотреть сводку Генштаба ВСУ на утро 2 ноября можно в материале на Фактах ICTV.

Зеленский встретился с главой Минобороны Нидерландов

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Он проинформировал нидерландскую делегацию о ситуации на поле боя и обсудил дальнейшую поддержку Нидерландов в усилении украинских защитников и безопасность зернового коридора.

— Спасибо за важные решения в помощь Украине. Они становились сигналом для других партнеров — как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей, — сообщил он.

Новый пакет помощи от Германии

Германия передала Украине новую партию военной помощи. Она предусматривает, в частности, бронетранспортеры, надводные дроны и радары для IRIS-T.

Так, в список помощи вошли:

12 бронетранспортеров;

два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством;

семь разведывательных дронов Primoco ONE;

две системы самозащиты для вертолетов AMPS;

5 беспилотных надводных аппаратов;

10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;

32 спутниковых терминала SatCom;

1 принтер PCB;

4 седельных тягача 8×8 и 4 полуприцепа (всего уже 75 и 70 соответственно);

12 грузовых авто MAN TGS;

30 тысяч комплектов зимней формы.

Израиль уничтожает тоннели ХАМАСа

Инженеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали операцию по уничтожению тоннелей ХАМАСа в районах сектора Газа, которые перешли под контроль израильских военных после начала наземного наступления.

Как сообщает The Times of Israel, военные инженеры ЦАХАЛ используют различные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные ХАМАСом, и убить террористов.

Сообщается, что войска Израиля уже уничтожили около 100 тоннелей, это кроме тех, которые были разрушены в результате авиаударов.

США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели новые санкции против более 30 человек и почти 200 компаний, связанных с Россией. В частности, под ограничения попали предприятия военно-промышленного комплекса рф и производитель дронов Ланцет.

Санкции ввели против российского конструктора Александра Захарова и его семьи. Мужчина является разработчиком дронов-камикадзе Ланцет и Куб-БЛА.

Под ограничения попали две его компании: ZALA Aero, которая поставляет Минобороны РФ эти беспилотники, и CST, которая также занимается продажами дронов под брендом ZALA.

Также в санкционном списке оказались семь высокопоставленных чиновников из российского правительства.

Путин утвердил выход России из договора о ядерных испытаниях

Диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Этот документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу с момента опубликования.

В Москве утверждали, что этот шаг направлен на то, чтобы поставить РФ на равные позиции с США. Поскольку Соединенные Штаты подписали, но так и не ратифицировали Договор о запрете ядерных испытаний.

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