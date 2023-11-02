Зеленский провел совещание с военными и разведкой: обсуждали фронт и Черное море

Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в его восточную часть.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 2 ноября.

Президент начал с того, что в течение четверга провел заседание селекторного совещания. На нем присутствовали военные, разведка, силы безопасности и чиновники.

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— Отдельное внимание — конечно, фронту. И доклад о работе нашего морского экспортного коридора — я благодарен всем, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории… Достанем и там, — сказал президент.

Также Украина провела совещание с членами правительства, где обсуждались шаги, которые Украина должна сделать и в контексте нашей трансформации, и в контексте работы с партнерами.

— Конкретные реформы. В разных сферах. Готовим законопроекты и правительственные решения. Некоторые из них будут приняты уже в ближайшие недели, — сказал украинский лидер.

Также глава государства добавил, что во время содержательного совещания с чиновниками обсудил различные направления правительственной работы.

— Обсудили те шаги, которые нужны для трансформации нашего государства, нашей работы с партнерами, с донорами. О решении правительства, о законопроектах, которые нужны, об усилении институтов. Определились с приоритетами и готовим новые шаги — и в ближайшие недели, и до конца года, и в годовом измерении, — добавил он.

Третьим пунктом дня стал разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президенты обсудили прогресс в движении Украины в Евросоюз.

— Решение, которое ожидаем в этом году о начале переговоров о членстве. Это решение будет весомым, очень символическим шагом, который отражает, как много Украина достигла. Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке — угрозу эскалации, трагического сценария. Важно защитить как можно больше жизней. Пригласил Шарля, господина президента, посетить Украину, — сказал он.

Владимир Зеленский также провел встречу с министром обороны Нидерландов, которая прибыла в Украину.

— Госпожа министр посетила Харьков — и я благодарен за это, за внимание к одному из крупнейших наших городов, который страдает от фактически ежедневного российского террора. Подробно обсудили оборонную поддержку, которую Нидерланды предоставляют, и это жизненно необходимо, — сказал глава государства.

Он также добавил, что договоренности Украины с премьер-министром Нидерландов, Марком Рютте, выполняются на сто процентов.

Также глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за новое и очень мощное санкционное решение.

— Более 220 российских — и не только российских — субъектов, которые работают на агрессию, теперь под санкциями США. Это то, что нужно. Критические для агрессора сектора экономики. Чувствительные для террористов схемы. И каждое санкционное решение должно работать полностью — чтобы не было ни одного шанса у России обходить санкции. Сила санкций — это сила мира. Постоянно коммуницируем с нашими партнерами ради этой цели — объединенный мир должен становиться только крепче, — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский отметил службу украинских воинов и поблагодарил их за работу.

Сегодня президент поблагодарил за работу военных 72 ОМБр на Угледарском направлении и 79 бригады в Марьинке.

По Авдеевскому направлению президент отметил 31, 47, 53 и 110 ОМБр.

На Купянском направлении были отмечены 14 и 32 отдельные механизированные бригады, а также 57-я отдельная мотопехотная бригада.

— Я горжусь всеми, кто сражается ради Украины, уничтожает оккупантов, восстанавливает наши позиции. Кто сейчас в окопе. Кто сейчас на боевых постах. Кто тренирует наших воинов. Кто производит для Украины оружие, снаряды и технику. Кто обучает наших детишек. Кто лечит, спасает после ударов. Обеспечивает нормальную жизнь наших городов. Кто дает нам свет. Все, кто дает нам уверенность, — наши родители, наши дети… Кто любит нас. Кто молится за нас, за победу. Кто помогает нам со всех уголков мира. Кто пережил подвалы и оккупацию — и не сломался. Все, кто ежедневно делает все, чтобы освобождать Украину и украинцев от российской неволи, — сказал в конце обращения глава государства.

Источник : Офис президента

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