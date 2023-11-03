Артиллерийские выстрелы почти сравнялись. Как новая артиллерия ВСУ меняет ход войны

Российско-украинская война — это для обеих сторон война артиллерии и дронов. Россияне имеют огромные запасы снарядов на складах по всей территории РФ и именно это давало им возможность огневыми валами выжигать нашу землю.

В этом году количество выпущенных россиянами артснарядов снизилось в несколько раз — потому что их запасы исчерпываются, а производство далеко не успевает за потребностями. А украинская артиллерия за более чем год войны наоборот — усилилась.

Ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечают 3 ноября, Факты ICTV подготовили материал о том, какие средства поражения мы имеем и как противостоять российским огневым валам.

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Какие существуют типы артиллерии

Артиллерию делят на минометную, ствольную, реактивную.

Минометная артиллерия в украинском войске представлена простыми минометами от 60 мм до 120 мм — это МП 60, МП 120, 2Б11 Сани, автоматический 2Б9 Василек, УПИК-82, М120-15 Молот.

Например, миномет УПИК-82 является украинской разработкой, может стрелять максимум на 4,1 км. Разрабатывали его с 2015-го, а на вооружении находится с 2018 года. Миномет МП 120 производит компания Украинская бронетехника, он на вооружении с января 2022 года.

Еще один миномет калибра 120 мм украинского производства — это М120-15 Молот, разработан на основе советского миномета 2Б11. Имеем на вооружении с 2016 года.

Современная ствольная артиллерия имеет калибр 152 и 155 мм.

Новейшей украинской системой является самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана. Ее калибр 155 мм (стандарт НАТО). Разработку начали в 2016 году. Боевое крещение самоходная гаубица Богдана в паре с французской CAESAR получила во время освобождения острова Змеиный.

САУ Богдана построена на базе шасси КрАЗа, скорострельность составляет 4-6 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – от 40 до 50 км (реактивными снарядами).

К ствольной артиллерии относятся также советские 152-мм гаубица 2А65 Мста-Б, 152-мм гаубица Гиацинт-Б, САУ Мста-С, самоходная пушка 2С5 Гиацинт-С, 152-мм САУ 2С3 Акация, 122-мм 2С1 Гвоздика. Кроме того, 203-мм мощная самоходная пушка 2С7 Пион.

Стоит заметить, что все эти установки имеют на вооружении как ВСУ, так и армия России.

Западная ствольная артиллерия

Американская 155-мм САУ M109 Paladin. Украина после начала войны имеет на вооружении как американские образцы, так и европейские, в частности норвежскую модификацию САУ M109A3GN, британскую — M109A4BE. Еще и Латвия передала нам свои M109A5ОЕ.

Panzerhaubitze 2000 или PzH2000 считается одной из лучших САУ в мире. Украина только в течение 2022 года получила 28 единиц PzH2000 — 14 от Германии, шесть от Италии и восемь САУ передали Нидерланды. Кстати, западные партнеры вызвались помочь ремонтировать поврежденные машины. Например, Литва брала часть САУ на ремонт.

В январе 2023 года сообщалось, что в Германии стартовало производство колесных САУ RCH-155 для Украины. На САУ устанавливается башня от гаубицы Pzh2000, а шасси — от БТР Boxer.

Также западные партнеры Украины передали для наших военных: AHS Krab (Польша), САУ Caesar (Франция), гаубицы Zuzana (Словакия), САУ Archer на базе шасси Volvo A30D, британско-американские прицепные гаубицы М777, чешские 152-мм САУ ShKH vz.77 DANA.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша договорились о поставках трех ротных комплектов минометных САУ Rak. Эти артиллерийские установки стоят на шасси бронемашины Rosomak, имеют калибр 120 мм и дальность стрельбы до 12 км, боекомплект — 46 выстрелов.

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Петр Черник отметил, что наши союзники по номенклатуре передали ВСУ все, что только могли передать. Остается вопрос в количестве.

Реактивная артиллерия

Из советского наследия Украине достались:

РСЗО Град : время развертывания — 3-4 мин, дальность поражения — 40 км, калибр — 122 мм;

: время развертывания — 3-4 мин, дальность поражения — 40 км, калибр — 122 мм; БМ-30 Смерч : калибр — 300 мм, дальность поражения — 70-90 км, площадь — до 70 га, время развертывания — 3 мин;

: калибр — 300 мм, дальность поражения — 70-90 км, площадь — до 70 га, время развертывания — 3 мин; БМ-27 Ураган : калибр — 220 мм, 16 реактивных снарядов массой по 280 кг, время залпа — 20 с;

: калибр — 220 мм, 16 реактивных снарядов массой по 280 кг, время залпа — 20 с; РСЗО Вильха : украинская разработка на основе 9К58 Смерч. Масса ракет от 170 до 250 кг, калибр — 300 мм, операционная дальность — до 100 км;

: украинская разработка на основе 9К58 Смерч. Масса ракет от 170 до 250 кг, калибр — 300 мм, операционная дальность — до 100 км; РСЗО Буревий: украинская разработка для замены советского Урагана. Калибр — 220 мм, шасси от чешской Tatra, 16 стволов со снарядами по 280 кг.

После начала полномасштабного вторжения Украина получила от Соединенных Штатов РСЗО HIMARS. Основные характеристики: шесть 227-мм снарядов класса MLRS или одна ракета 610 мм ATACMS.

Что у россиян на вооружении?

По словам военного эксперта Петра Черника, оккупационная армия из современного вооружения выпустила, например, на шасси танка 152-мм САУ 2С35 Коалиция. Однако их количество — около 12 единиц.

120-мм самоходная артиллерийская установка 2С34 Хоста, что является глубокой модернизацией 2С1 Гвоздика. Также оккупанты имеют 120-мм самоходную установку 2С40 Флокс. Таких САУ россияне изготовили несколько единиц.

По словам Петра Черника, на 90% артиллерия что у нас, что у россиян — это то, что изготовили во времена Советского Союза. Но сейчас мы имеем гораздо больше западных образцов артиллерии, которые по качеству значительно опережают российские.

По номенклатуре западного вооружения, которое партнеры передали и передают Вооруженным силам Украины, мы на вершине, отмечает Петр Черник.

Как побороть огневой вал россиян?

Массированные огневые валы — это тот фактор, благодаря которому российские оккупанты имели возможность продвигаться и оккупировать украинские города и территории. Кстати, тактику огневого вала советская армия использовала и во время Второй мировой войны. Поэтому и на этот раз оккупанты решили ничего не выдумывали, а делать то, что хорошо умеют — выжигать землю.

В июне 2022 года издание Defense Express посчитало, что по состоянию на 2021 год Россия имела следующее преимущество над Украиной: 2433 российских артсистем против 1176 украинских, или 2119 российских САУ против 637 украинских.

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что в прошлом году захватчики выпускали по 45-80 тыс. залпов в день, что просто невероятные цифры. ВСУ в прошлом году могли выпускать только 3-5 тыс. снарядов. То есть мы как минимум в 10 раз меньше могли стрелять.

В этом году ситуация другая: оккупанты могут себе позволить выпускать 10-15 тысяч снарядов, а мы приближаемся к 10 тысячам — ситуация выравнивается. При этом эксперт заявляет, что экономика РФ работает на войну и россияне могут себе позволить изготавливать 125 тыс. снарядов в месяц. Это больше всего в мире.

— Американцы вышли на 50 тыс. боеприпасов в месяц. А через два года выйдут на 80 тысяч. Крупные европейские концерны запустились. Но это не будет быстро, — заявляет Петр Черник.

По его мнению, противостоять огневым валам можно только уничтожая вражескую артиллерию. Больше всего ВСУ нуждаются в 155-мм управляемых артиллерийских боеприпасах M982 Excalibur. Они гарантированно достигают цели.

Также нуждаемся в контрбатарейных системах, которые самостоятельно вычисляют сам выстрел, например, немецкая РЛС COBRA может за 2 мин на расстоянии до 100 км обнаружить расположение и классифицировать до 240 пушек врага. Кстати, в сентябре 2022-го Украина получила от Германии первую систему COBRA. Эта РЛС считается лучшей в мире.

Такие же действия выполняют и американские радиолокационные системы артиллерийской разведки AN/TPQ-48 (модификация AN/TPQ-49), а также контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36.

Например, для РЛС AN/TPQ-36 время развертывания и подготовки к работе радиолокатора составляет 15 мин, рабочая траектория – до 24 км.

По словам Петра Черника, сейчас в 50% уничтожать вражескую артиллерию нам помогают FPV-дроны (от англ. First Person View). Беспилотники передают видео в реальном времени. Такие дроны могут еще нести небольшой боеприпас, залетать в окопы, в окна домов, в люки военной техники.

Вооружения много не бывает

Немалой проблемой для наших артиллеристов и пехоты являются российские разведывательные дроны, в частности, Орланы, которые мгновенно передают координаты россиянам, и от них уже через 30-40 секунд может прилететь по позиции. А Орланов у оккупантов много.

Наши военные говорят, что на определенных участках фронта одновременно в воздухе может фиксироваться до 300 различных дронов — это с обеих сторон.

По словам эксперта Петра Черника, для борьбы с Орланами нам нужно как можно больше зенитно-ракетного вооружения ближнего радиуса действия. Он отмечает, что Силы обороны Украины довольно успешны в сбивании БпЛА.

— Мы движемся в правильном направлении, хотя противник нас количественно превосходит во всех смыслах. Нам нужно больше вооружения, потому что его много не бывает, — заявляет военный.

Примеры удачной работы нашей артиллерии

Еще в самом начале полномасштабного вторжения российская техника по Черниговской, Киевской области шла колоннами, потому что не надеялась на сопротивление. Однако именно так оккупанты становились идеальной мишенью для нашей авиации и артиллерии.

Так, в конце февраля 2022 года под Макаровом в Киевской области наши военные накрыли колонну вражеской техники.

14 мая 2022 года 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко обнародовала видео уничтоженной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка Северодонецкого района Луганской области. На кадрах видно, как только один из оккупантов смог доплыть до берега.

Еще одно эпическое видео боевой работы артиллеристов 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

14 августа 2023 года стало известно, что бойцы 3 отдельной штурмовой бригады уничтожили колонну российских оккупантов под Андреевкой на Бахмутском направлении. Сгорели три российских современных танка Т-90М Прорыв, БМП и МТ-ЛБ (бронетранспортер).

18 сентября ВСУ ударили из HIMARS по штабу россиян в Херсонской области. Журналисты Схем по видео выяснили, что удар, вероятно, произошел в районе населенного пункта Раденск в Олешковской городской громаде.

Источник: ТОВ Українська бронетехніка

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