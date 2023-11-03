Атаки происходят постоянно: Галущенко объяснил, будут ли работать графики отключения света

Российская армия наносит удары по энергетическим объектам в Украине, хотя информацию об этом не распространяют публично. Одна из последних атак даже уже произошла на этой неделе.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Да, атаки происходят постоянно на энергетику. Это нужно понимать. Возможно, мы не делаем публичной эту информацию. Но и на этой неделе была атака. Как элемент — это, возможно, выявление нашей противовоздушной обороны. Но это безусловно желание нанести вред, — утверждает министр.

По его словам, сам факт удара не является 100% гарантией того, что в Украине будут вводить отключение света. Каждая атака может иметь различные последствия для энергосистемы.

Сейчас смотрят

— Сам факт удара — не факт, что будут массовые отключения по всей стране. Мы не можем предсказать масштаб тех ударов на энергосистему. Но все готовятся. Большое количество людей будет противостоять этим террористическим атакам, — подчеркнул Галущенко.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.