Автор статьи о Зеленском в Time уточнил, с кем общался для написания материала

Автор скандальной статьи в журнале Time о президенте Украины Владимире Зеленском журналист Саймон Шустер говорит, что писал свой материал опираясь на действующих советников главы украинского государства.

Об этом Шустер рассказал в комментарии Украинской правде.

— Если внимательно прочитать текст, там не говорится о бывших советниках, не говорится и о бывших сотрудниках Офиса президента. Мы говорим о действующих советниках президента Зеленского. Слово “бывший” нигде не встречается, ни в одном предложении. И если уж говорить об этом, то Алексей Арестович не работает в Офисе президента с весны-лета 2022 года. Тогда был последний раз, когда мы с ним разговаривали, — сказал журналист.

Саймон Шустер добавляет, что его собеседники, на которых он опирается в материале, хотели анонимности, чтобы привлечь внимание к проблемам и при этом подвергать себя риску.

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Автор материала для Time говорит, что был в Киеве около трех недель и встречался с большим количеством людей, обсуждая различные проблемы.

Вместе с тем, журналист говорит, что не ожидал такой реакции общества на свой материал.

Статья Time о Зеленском

30 октября авторитетный журнал Time обнародовал материал журналиста Саймона Шустера о проблемах, которые имеет президент Владимир Зеленский во время войны: начиная внутриполитической ситуацией в государстве, и заканчивая международной поддержкой.

В статье журналист опирался на окружение президента Зеленского и указывал, что глава государства “разъярен” на партнеров Украины.

Также автор писал, что в окружении Зеленского отдельные лица убеждены, что президент “обманывает себя”.

Реагируя на этот материал, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отношении соответствующих советников из Офиса президента будут проведены проверки правоохранительными органами.

Источник : Украинская правда

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