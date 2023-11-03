Из-за падения обломков дрона в Ивано-Франковской области загорелось общежитие
Утром 3 ноября РФ пыталась атаковать Ивано-Франковскую область, обломки БпЛА привели к пожару в общежитии.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
— Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии, — говорится в сообщении.
Кроме того, этой ночью во время российские военные запустили по Львовской области 16 ударных дронов Shahed-136/131.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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