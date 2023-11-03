Из-за падения обломков дрона в Ивано-Франковской области загорелось общежитие

Утром 3 ноября РФ пыталась атаковать Ивано-Франковскую область, обломки БпЛА привели к пожару в общежитии.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

— Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии, — говорится в сообщении.

Кроме того, этой ночью во время российские военные запустили по Львовской области 16 ударных дронов Shahed-136/131.

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