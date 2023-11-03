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Марта Бондаренко, редактор ленты

Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября

Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Ночью армия РФ несколько раз атаковала Херсон

В результате попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение. Для ликвидации огня были привлечены две машины и восемь спасателей. Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко о пострадавших не сообщает.

В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим военные предупреждали об угрозе для Староконстантинова.

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Украина побудила 17 тыс. оккупантов покинуть фронт

Глава Командования специальных операций армии США утверждает, что благодаря информационно-психологическим операциям (ИПСО) Украине удалось вывести с поля боя 17 тыс. россиян, даже не сделав ни одного выстрела. Об этом пишет Business Insider.

По словам американского генерал-лейтенанта Джонатана Браги, командующего Командованием специальных операций ВС США, усилия Украины по распространению сообщений стали важным инструментом, убедившим тысячи россиян покинуть свои посты.

Взрывы прогремели во Львове

Во Львове прогремели взрывы во время ночной массированной атаки беспилотников врага.

Городской председатель Львова Андрей Садовый перед этим сообщал, что шахеты направлялись из Тернопольской области в направлении Львовщины. Глава области Максим Козицкий пообещал утром сообщить детали.

В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Над областью зафиксировали беспилотники, выпущенные Россией.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Херсон
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