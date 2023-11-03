Дипломаты G7 встретились с телеканалами телемарафона Єдині новини и Freedom

Уже вторая встреча представителей стран Большой семерки (G7) с руководителями Общественного Вещания, медиагрупп Starlight Media, 1+1 Media, Inter Media Group, Мы-Украина, МПИУ, которые создают телемарафоны Єдині новини и Freedom, на этот раз прошла на телеканале ICTV.

Стороны встречи стремились обсудить, что сейчас происходит в украинском информационном пространстве, как работают и какие результаты имеют телемарафоны Єдині новини и Freedom, вместе обсудить проблемы и современные вызовы в медиа, выразить предостережения и убедиться, что украинские телеканалы независимы и беспристрастны.

Во встрече приняли участие: СЕО медиагруппы Starlight Media Александр Богуцкий, СЕО медиагруппы 1+1 Media Ярослав Пахольчук, директор компании Национальные информационные системы Inter Media Group Назим Бедиров, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Андрей Таранов, координатор телемарафона Владислав Матяш, гендиректор Мультимедийной платформы иновещания (Freedom) Юлия Островская, генеральный продюсер Мы-Украина Юрий Сугак, а также заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.

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Мероприятие посетили господин посол Японии Мацуда Кунинори, госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, дипломаты посольств США, Италии, Франции, Германии, Канады, Великобритании.

– Послы G7 встретились с представителями украинских медиа. Мы обсудили текущий медиаландшафт и ценность поддержки высококачественного, независимого и плюралистического вещания как необходимость для устойчивости Украины, — говорится в заявлении Большой семерки.

Посли G7 зустрілися з представниками ???????? медіа та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми обговорили поточний медіаландшафт і цінність підтримки високоякісного, незалежного та плюралістичного мовлення як необхідність для стійкості ????????. pic.twitter.com/PjbT2RL810 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 2, 2023

Как объяснил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Мацуда Кунинори, дипломаты хотели получить “информацию из первых уст” о том, как в Украине поддерживают независимые, честные и объективные медиа как в мирное время, так и во время войны.

– Ведь самая главная задача журналистики – служить обществу, предоставляя объективную и независимую информацию, – добавил посол.

Такую дискуссию провели уже во второй раз. Эту встречу инициировали именно украинские телеканалы.

– Для нас важно, чтобы страны-союзницы понимали всю героичность, преданность наших людей как на фронте, так и в гражданской жизни. Чтобы видели наших людей, которые работают и ответственно платят налоги, занимаются волонтерством, понимая, что впереди – наши герои и героини, защищающие страну и отвоевывающие ее будущее. И конечно, чтобы всегда помнили о наших защитниках и защитницах, которые останавливают это ужасное российское нашествие, — объяснил СЕО медиагруппы Starlight Media Александр Богуцкий.

Уже второй год шесть украинских телеканалов, которые раньше были конкурентами, работают вместе ради победы. Не только информируют, но и распространяют ценности, объединяющие Украину и западный мир.

– Мы хотим показать, что в нашем представлении победа возможна при объединении всех граждан. И на примере частного бизнеса, партнерства демонстрируем, что это объединение возможно, когда у всех одна цель, в которой никто не сомневается, — подчеркнул Александр Богуцкий.

Дипломаты G7 отметили, что решение объединить крупнейшие телеканалы в единый марафон в начале войны было правильным. Это помогло выстоять в информационной войне, защитить мир от российской лжи.

В ходе встречи послов ознакомили с целями, механикой и результатами работы телемарафона Єдині новини. Среди прочего, согласно последнему исследованию USAID и Internews, о телемарафоне осведомлены 80% украинцев, а 71% – доверяют ему.

За время полномасштабного вторжения объединенная маркетинговая команда марафона создала более 750 социальных роликов и свыше 30 кампаний по поддержанию единства, украинской армии и адвокации позитивных изменений в обществе. Под их трансляцию было отдано 2,9 млн минут эфира Єдиних новин. Оценочная стоимость такого размещения в эфире превышает 8 млрд грн – сообщили в команде марафона.

Среди граждан, знающих о едином марафоне, 55% его регулярно смотрят.

– Сегодня телеканал Freedom является голосом Украины и голосом правды для русскоязычного мира, в котором очень много лжи. Очень важно, что мы имеем постоянную обратную связь, с одной стороны, от наших зрителей из РФ и других стран, где есть русскоязычные люди, с другой – от разных международных институций и организаций и их представителей, которые подтверждают, что доносить правду на русском языке важно, и такой канал как Freedom нужен.

Например, у нас есть подтвержденная информация, что канал Freedom – один из источников, из которого военнослужащие РФ узнают о проекте Хочу жить и принимают решение им воспользоваться. Это очень мотивирует, потому что это зримые и измеряемые достижения работы канала, — отметила гендиректор Мультимедийной платформы иновещания (Freedom) Юлия Островская.

Заместитель главы миссии посольства Италии в Украине Франческо Пеше назвал важными подобные встречи с представителями медиа. Они позволяют странам Большой семерки, которые являются союзниками Украины, лучше понять, что происходит во время войны в информационном пространстве.

– Ведь мы все знаем, что это другое измерение, однако не менее важное, чем военное, — напомнил дипломат.

Представители G7 могли осмотреть артефакты войны в холле телеканала ICTV.

Информационную повестку дня Украины в настоящее время диктует фронт. В связи с этим западные дипломаты признались, что восхищаются мужеством украинских журналистов.

Как отметил временный поверенный по делам посольства США в Украине Роберт Нидем, представители СМИ часто становились мишенями на передовой – со стороны россиян: гибли, их захватывали в плен, пытали.

– Это настоящее доказательство храбрости журналистов в этой стране, что они продолжают освещать войну, ездить на передовую, а потом рассказывать обществу о происходящем, — добавил он.

Уже в декабре Украина может получить положительный сигнал по поводу старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Однако сначала Еврокомиссия должна оценить, как мы выполнили необходимые критерии.

Один из них – независимые медиа и разнообразие доступа к информации. В Брюсселе подтверждают: это требование Украина уже выполнила, приняв законы о медиа и рекламе.

В ходе встречи дипломаты пообещали поддерживать наше государство и в других реформах на пути в ЕС, а также в борьбе с агрессией РФ.

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