Гепатит в Украине, Зеленский на обложке Time, эссе Залужного и санкции США против РФ: главные новости недели

Наиболее обсуждаемые статьи о президенте Владимире Зеленском в журнале Time и эссе главнокомандующего Валерия Залужного для журнала The Economist стали одной из главных тем прошедшей недели.

Параллельно с этим Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, в результате которой войска ЦАХАЛ вошли на территорию анклава и уничтожают подземные тоннели боевиков из ХАМАС.

Какие еще главные события происходили в Украине и мире в течение недели с 27 октября по 3 ноября — читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Ураган в Украине

Гепатит А в Украине

Военная помощь Украине

Война на Ближнем Востоке

Зеленский на обложке Time

Эссе Залужного

ДТП с нардепом Николаенко

Погромы в Дагестане

США ввели санкции против РФ

Ураган в Украине

28 октября по территории Украины прошел ураган. В результате штормовой погоды погибли четыре человека. Также обесточены десятки тысяч потребителей в сотнях населенных пунктов.

В Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Один человек погиб в Днепропетровской области. Еще двое мужчин — 65 и 35 лет — погибли в Киеве. Пострадали семь человек.

Наиболее пострадавшими оказались Ровенская, Житомирская и Хмельницкая области.

На Житомирщине повреждено 1 613 подстанций, электроэнергия отсутствует у почти 62 тыс. потребителей в 415 населенных пунктах.

На Ровенщине полностью или частично обесточен 181 населенный пункт — это более 50 тыс. жителей. В результате шквального ветра повреждены 63 воздушные линии электропередачи и 875 трансформаторных подстанций.

В Хмельницкой области обесточенными остаются 199 населенных пунктов. Возвращения света ждут более 20 тыс. потребителей.

Гепатит А в Украине

Еще 24 октября Министерство здравоохранения Украины заявило о вспышке гепатита А в Винницкой области. На тот момент госпитализировали 60 человек с подтвержденным диагнозом.

За прошедшую неделю гепатит распространился в другие области Украины, а в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию областного масштаба в связи с болезнью.

По состоянию на 3 ноября гепатит А был зафиксирован как в Тернопольской, так и в Ивано-Франковской областях. Впрочем, о вспышке болезни речь пока не идет.

В среду, 1 ноября, Департамент здравоохранения и реабилитации при Винницкой ОГА сообщал о 247 зарегистрированных сообщений о больных. В 207 случаях заболевание было лабораторно подтверждено.

Военная помощь Украине

27 октября Германия сообщила о предоставлении Украине пакета военной помощи, который включает, в частности, еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Уже менее чем через неделю, 2 ноября, Германия объявила о передаче нового пакета помощи для Украины, который включает две радиолокационные системы TRML-4D, 12 бронетранспортеров, разведывательные дроны, терминалы для спутниковой связи и другое оборудование.

Уже 3 ноября пакет военной помощи объявили и в Пентагоне. Так, Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, призванное помочь Украине противостоять длительной агрессивной войне России.

В тот же день Нидерланды объявили, что готовят для Украины новый пакет военной помощи на €500 млн, в который войдут боеприпасы и снаряды.

Война на Ближнем Востоке

Вечером 27 октября Израиль начал второй этап военной операции в секторе Газа, а затем и третий. Как пояснил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, второй этап предусматривал авиаудары по боевикам ХАМАС в секторе Газа, а третий — расширение вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Параллельно с этим инженеры ЦАХАЛ начали операцию по уничтожению тоннелей ХАМАСа в районах сектора Газа, которые перешли под контроль израильских военных после начала наземного наступления.

В ответ на расширение операции Израилем повстанцы-хуситы из Йемена выпустили баллистические ракеты в сторону еврейского государства, которые были сбиты противоракетной обороной Arrow, что стало первым боевым применением этого ПРО в истории.

По состоянию на вечер 2 ноября представитель ЦАХАЛ заявил, что город Газа полностью окружен.

В США, комментируя будущее боевиков ХАМАС, заявили, что террористы из этой исламистской организации не должны быть причастны к руководству сектором.

В то же время от ударов Израиля по густозаселенным районам сектора Газа ущерб несут не только террористы ХАМАС, но и гражданское население. Так, в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли четверо украинцев, среди которых трое детей, а также шестеро раненых.

Только 1 ноября, когда Египет разрешил открыть КПП на границе с Газой, украинские дипломаты начали процесс эвакуации украинцев из сектора Газа. По данным МИД Украины, есть 358 желающих украинцев, готовых покинуть анклав. Выезд иностранцев будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством.

Зеленский на обложке Time

30 октября президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time.

Статья с подзаголовком Одинокая борьба Владимира Зеленского имела достаточно пессимистические оценки положения, в котором находится президент Украины, ища помощь от западных партнеров и преодолевая внутренние проблемы, которые есть в государстве.

— Никто не верит в нашу победу так, как я, — сказал Зеленский в интервью после поездки в США в сентябре.

Журналист Саймон Шустер, который является автором материала, опирался, в основном, на анонимных собеседников из окружения Зеленского. Там указывалось, что президент Украины якобы “чувствует себя преданным своими западными союзниками”, которые “оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней”.

Time также отмечает, что последний визит Зеленского в Вашингтон якобы не дал результатов, на которые он надеялся.

— Понимая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые они используют для атак на российские маршруты снабжения, командные центры и склады боеприпасов далеко в тылу врага, — писал журналист для Time.

Эссе Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный через несколько суток после выхода скандальной статьи в журнале Time обнародовал свое эссе для не менее авторитетного журнала The Economist.

В нем украинский генерал описывает угрозы Украины, связанные с переходом к позиционной войне и объясняет, какие приоритеты сегодня имеет украинское войско для того, чтобы одолеть врага и победить Российскую Федерацию.

Среди прочего, Залужный рассказывает о том, какие силы накапливает Россия для продолжения войны с Украиной, и раскрывает планы относительно того, каким должно было быть украинское контрнаступление в начале июня.

ДТП с нардепом Николаенко

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата в Житомирской области.

Как указали в ГБР, происшествие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

— Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия, — сообщили в ГБР.

Впоследствии народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП, в котором погиб человек.

— К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ… Уверяю, я буду всячески способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось, — написал Николаенко в Facebook.

Погромы в Дагестане

29 октября в столице Дагестана, что в России, толпа местных жителей, которые выступали против прилета самолета с евреями из Тель-Авива, окружили самолет в аэропорту Махачкалы и пытались попасть в него.

Жители Дагестана пытались прорваться в самолет, когда же со стороны полиции, прибывшей на место, сначала не было удачных попыток остановить погром.

Аэропорт в Махачкале из-за этого закрыли, как и ограничили возможность садиться самолетам, поскольку толпа выбежала на взлетно-посадочную полосу.

Впоследствии сотрудники российского аэропорта предложили толпе выбрать трех человек, которые с камерами зайдут в самолет, чтобы убедиться, что в салоне самолета нет евреев.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк впоследствии заявил, что в России активизировались официальные антиеврейские погромы, потому что в Кремле до сих пор считают демократический мир слабым, терпеливым и неспособным противостоять агрессии.

Он отметил, что сейчас мир пожинает все более горькие плоды: “укоренение ненависти к различным этническим группам с последующими попытками их уничтожения; остаточное разрушение мировых институтов; медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом”.

— Россия для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы. Потому что до сих пор считает демократический мир… слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии, — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что необходимо наконец принимать правильные решения.

— Нельзя заканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя оставлять РФ в нынешнем виде. Нельзя повторять 2008 и 2014 годы. Иначе хаоса будет еще больше, — добавил Подоляк.

США ввели санкции против РФ

Соединенные Штаты ввели новые санкции против более 30 человек и почти 200 компаний, связанных с Россией. В частности, под ограничения попали предприятия военно-промышленного комплекса РФ и производитель дронов Ланцет.

Санкции ввели против российского конструктора Александра Захарова и его семьи. Мужчина является разработчиком дронов-камикадзе Ланцет и Куб-БЛА.

Под ограничения попали две его компании: ZALA Aero, которая поставляет Минобороны РФ эти беспилотники, и CST, которая также занимается продажами дронов под брендом ZALA.

Также в санкционном списке оказались семь высокопоставленных чиновников из российского правительства.

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