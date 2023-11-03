Мы должны быть готовы: Данилов объяснил тезис о том, что всем придется воевать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому тезис о том, что воевать придется всем, — это аксиома. Наша страна имеет сумасшедшего соседа, от которого нужно защищаться.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам.

— Это аксиома, не надо удивляться. Мы находимся в сложном мире, когда должны защищать страну, имея сумасшедшего соседа, — утверждает секретарь СНБО Украины.

По его словам, Украина должна быть готова, когда произойдет фрагментация Российской Федерации. Данилов убежден, что фрагментация страны-агрессора обязательно произойдет при нашей жизни.

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— Я буду неискренен, если скажу вам, что все должны идти и воевать. Убивать людей — это очень сложная вещь. И есть определенные люди, которые готовы идти, и это о внутреннем состоянии. А есть люди, которых вы можете сколько угодно обучать, подготовить как супермена, но он не пойдет, — обратил внимание Данилов.

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