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В Киевской области девушку сбил поезд, она перебегала пути в наушниках

В Киевской области девушку сбил поезд, она перебегала пути в наушниках

В Буче Киевской области девушка перебегала железнодорожные пути и попала под поезд.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители предварительно установили, что 21-летняя девушка в неустановленном месте перебегала платформу в наушниках.

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— Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 октября в Одессе автомобиль влетел в витрину кафе где отдыхали люди.

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Фото, источник: полиция Киевской области

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Буча, Киевская область, потяги
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