В Киевской области девушку сбил поезд, она перебегала пути в наушниках
В Буче Киевской области девушка перебегала железнодорожные пути и попала под поезд.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Правоохранители предварительно установили, что 21-летняя девушка в неустановленном месте перебегала платформу в наушниках.
— Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось, — говорится в сообщении.
В воскресенье, 29 октября в Одессе автомобиль влетел в витрину кафе где отдыхали люди.
Фото, источник: полиция Киевской области
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