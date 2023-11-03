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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Нидерланды выделят €500 млн на боеприпасы для Украины

Кайса Оллонгрен
Фото: Getty Images

Нидерланды готовят для Украины новый пакет военной помощи на €500 млн, в который войдут боеприпасы и снаряды.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время двухдневного визита в Украину.

Она уточнила, что речь идет о “значительных суммах” для поддержки Украины в развязанной РФ войне. Министр отметила, что украинцам нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу с агрессором.

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– Продолжать борьбу можно только в том случае, если они (украинцы, – Ред.) знают, что мы продолжим отправлять подобную поддержку, – отметила Оллонгрен.

Она уточнила, что помощь на €500 млн будет выделена к середине 2024 года. Из этой суммы около €260 млн направят на артиллерийские снаряды и €240 млн– на боеприпасы для танков.

Министр уточнила, что продолжение поддержки со стороны Нидерландов было ее месседжем для президента Украины Владимира Зеленского.

Оллонгрен подчеркнула, что постоянная поддержка необходима для “выносливости” украинской армии.

Министр обратила внимание, что украинцы, независимо от того, находятся они на фронте, в тылу или в правительстве, “так же воинственны, как и в начале”.

– Украинцы по-прежнему уверены, что нужно продолжать борьбу. По сути, чтобы вернуть свою жизнь такой, какой она была раньше, — заявила она.

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В ходе визита в Украину Кайса Оллонгрен посетила Харьков и Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Нидерланды в следующем году также планируют предоставить нашему государству многофункциональные истребители F-16. Сейчас украинские пилоты проходят обучение за границей.

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Источник: Het Financieele Dagblad, Het Parool

Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Нидерланды
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