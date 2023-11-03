Перевозчики Польши перенесли блокирование границы, переговоры продолжаются — посол Украины

Украина работает в партнерстве с властями Польши, чтобы прийти к компромиссу с ее перевозчиками и убедить их не блокировать движение грузового транспорта на украинско-польской границе.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини посол Украины в Польше Василий Зварыч.

– Протесты перенесли на 6 ноября – это уже маленькая победа. Поэтому все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками определенных компромиссов и объяснить им, что подавляющее большинство требований нереалистичны. Поскольку они противоречат правовому полю и взаимным обязательствам между Украиной и Евросоюзом, в частности по возобновлению разрешений на международные автоперевозки, — подчеркнул дипломат.

И напомнил, что действует соглашение с ЕС, отменившее такие разрешения на двусторонней основе, поэтому и польские, и украинские перевозчики не нуждаются в таких разрешениях.

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— Будем дальше пытаться убедить перевозчиков в том, что такие методы блокирования границы контрпродуктивны. Польские власти тоже это понимают и пытаются убедить посольских забастовщиков не блокировать, не ограничивать значительно движение через границу, — добавил Зварыч.

По его словам, сейчас ситуация на границе и так сложная из-за российской агрессии, поэтому Украина не может себе позволить создать какие-либо дополнительные препятствия при перевозке товаров через границу с Польшей.

— Верим, что здравый смысл победит, и польские перевозчики прислушиваются, — подытожил дипломат.

Он также объяснил, что требования перевозчики предъявляют прежде всего польским властям, а Украина находится в тесном контакте с ведомствами Польши и воеводствами, потому что именно на них возложена роль переговорщиков.

— Мы получили заверения от Мининфраструктуры Польши, что они сразу обратятся к бастующим с настойчивой просьбой не блокировать границу… Мы надеемся, что удастся прийти к согласию. Поскольку все осознают — и в Польше, и в Украине, и в Европе, — что такие формы протеста, блокирование границы, вредят нам всем, и Украине, и Польше, и польскому, и иностранному бизнесу, — подытожил Зварыч.

Накануне вечером глава Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко сообщил, что польские перевозчики перенесли дату начала блокады движения грузового транспорта на украино-польской границе с 3 на 6 ноября.

По его словам, блокада начнется в 13.00 по Киеву 6 ноября. При этом организаторы протеста получили официальное разрешение местных властей на его проведение до 3 января 2024 года.

Фото: Посольство Украины в Польше

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