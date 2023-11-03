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Вопрос по Taurus обсуждается, но Германии нужно больше времени для решения — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина все еще надеется получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что Берлину, очевидно, требуется больше времени для принятия решения по этому оружию.

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— Объяснения, которые вы открыто слышите в немецких медиа — такие же, которые мы слышим за закрытыми дверями. Эти объяснения время от времени развиваются. На этой неделе мы услышали позицию министра обороны. Как мы понимаем, вопрос о Taurus обсуждается, но немецкому правительству требуется больше времени, чтобы сформировать финальное решение, — рассказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина выполняет договоренности, если какая-то страна просит ограничить диапазон использования вооружения определенной территорией.

В то же время Кулеба поблагодарил за решение Германии передать системы ПВО Patriot, которые помогут защищать жизни людей и украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее в Бундестаге в очередной раз призвали Шольца передать ВСУ ракеты Taurus.

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Taurus, Война в Украине, Дмитрий Кулеба
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