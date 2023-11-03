Отмена отсрочки от призыва для студентов после 30: нардеп объяснил, на какой стадии законопроект

В профильных комитетах Верховной Рады происходит дискуссия по законопроекту, которым предлагается ограничить возраст студентов для отсрочки от мобилизации.

Об этом рассказал сегодня на брифинге нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

По его словам, обсуждение продолжается как в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, так и в комитете ВР по вопросам образования.

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Нардепы пытаются найти вариант, который не ограничит права украинцев, но станет предохранителем для злоупотреблений.

– Я не могу сказать, что он (законопроект, — Ред.) затормозился… Идут дискуссии, как четче выписать правила, которые, с одной стороны, не ограничат каждому гражданину Украины гарантированного Конституцией права на получение образования, а с другой – сделают невозможными те факты злоупотреблений, когда резко возросло количество лиц, которые после 25-30 лет решили получить второе, абсолютно непрофильное, в другой сфере образование, — подчеркнул Вениславский.

Нардеп не смог озвучить конкретные сроки, когда Верховная Рада рассмотрит документ в сессионном зале.

По его словам, это произойдет, “как только будет достигнут консенсус по всем дискуссионным вопросам”. В таком случае, по мнению Вениславского, этот законопроект имеет шанс попасть в зал ВР.

Отсрочка от мобилизации: что предусматривает законопроект №9672

Инициаторами законопроекта №9672 являются нардепы Федор Вениславский (Слуга народа), Ирина Констанкевич (группа За будущее), Марьяна Безуглая (Слуга народа).

Документ предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для студентов с 30-летнего возраста, которые получают еще одно образование.

В то же время нельзя будет мобилизовать студентов до 30 лет (соискателей профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования), которые получают или повышают уровень образования, а также докторантов.

Изменения хотят внести в статью 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Авторы законопроекта объясняют, что с начала полномасштабной войны значительное количество военнообязанных граждан начали получать уровень образования, “который в большинстве случаев даже ниже ранее полученного”.

Например, в 2022 году в учебные заведения зачислили 106 771 мужчину призывного возраста. Они получают уровень образования, который равнозначен или ниже уже полученного.

Нардепы считают, что нынешние нормы законодательства позволяют такое “опосредованное избежание призыва на военную службу во время мобилизации”.

Источник: Media Center Ukraine

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