Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
В Украине продолжается полномасштабная война, каждый день которой приносит страдания и боль потерь. Но украинцы — несокрушимая нация, которая уже более 1,5 года сопротивляется российской агрессии. Какой сегодня день войны в Украине 2023 — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Война в Украине длится год и восемь месяцев. Смотрите, сколько дней прошло с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
К слову, потери личного состава армии РФ уже превысили 297 тыс.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк