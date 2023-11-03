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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине

війна гармата
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается полномасштабная война, каждый день которой приносит страдания и боль потерь. Но украинцы — несокрушимая нация, которая уже более 1,5 года сопротивляется российской агрессии. Какой сегодня день войны в Украине 2023 — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Война в Украине длится год и восемь месяцев. Смотрите, сколько дней прошло с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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К слову, потери личного состава армии РФ уже превысили 297 тыс.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Російська агресія
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