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Статья Залужного побуждает партнеров к пересмотру военной помощи Украине — Politico

США Україна
Фото: Getty Images

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разжигает дебаты о поддержке Соединенными Штатами Украины.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, комментарии украинского генерала являются поводом для пересмотра американской поддержки Киева в ключе “столько, сколько будет необходимо”.

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— И это может сделать подъем Украины вверх против России и в залах Конгресса еще круче, — указывает Politico.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, который скептически относится к увеличению помощи Киеву, заявил, что откровенность Залужного “пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины”. По его словам, их позиция заключается в том, что, помимо военного аспекта, Штаты должны продолжать поддерживать Украину финансово и по всем другим направлениям, чтобы ситуация не зашла в тупик.

— Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия относительно конечной цели? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план, — сказал Хоули.

Сенатор-демократ Бен Кардин, который также является главой комитета по иностранным делам Сената США, сообщил о том, что оценка Залужного “совпадает с тем, что нам сообщали”.

Однако комментарии Залужного не ослабили поддержку со стороны активных сторонников Украины в Конгрессе.

Сенатор Ричард Блюменталь подчеркивает необходимость продолжать поддерживать Украину, потому что это “жизненно важно для национальной безопасности США, даже если гигантского прорыва не будет”.

— Сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине, что является частью запроса президента Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, который также включает поддержку Израиля и Тайваня, а также больше ресурсов для южной границы с Мексикой, — говорится в сообщении.

В то же время спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег. В среду он заявил республиканцам в Сенате, что выступает за предоставление Украине большего количества оружия, но утверждал, что может убедить законодателей одобрить эти поставки только отдельно от мер для Израиля.

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Отмечается, что заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в американском Конгрессе.

Генерал, как и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивал необходимость более совершенных истребителей, беспилотников, ракет большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону.

В материале для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что помешало быстрому контрнаступлению.

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Источник: Politico
Война в Украине, Валерий Залужный, США
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