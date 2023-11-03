Статья Залужного побуждает партнеров к пересмотру военной помощи Украине — Politico

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разжигает дебаты о поддержке Соединенными Штатами Украины.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, комментарии украинского генерала являются поводом для пересмотра американской поддержки Киева в ключе “столько, сколько будет необходимо”.

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— И это может сделать подъем Украины вверх против России и в залах Конгресса еще круче, — указывает Politico.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, который скептически относится к увеличению помощи Киеву, заявил, что откровенность Залужного “пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины”. По его словам, их позиция заключается в том, что, помимо военного аспекта, Штаты должны продолжать поддерживать Украину финансово и по всем другим направлениям, чтобы ситуация не зашла в тупик.

— Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия относительно конечной цели? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план, — сказал Хоули.

Сенатор-демократ Бен Кардин, который также является главой комитета по иностранным делам Сената США, сообщил о том, что оценка Залужного “совпадает с тем, что нам сообщали”.

Однако комментарии Залужного не ослабили поддержку со стороны активных сторонников Украины в Конгрессе.

Сенатор Ричард Блюменталь подчеркивает необходимость продолжать поддерживать Украину, потому что это “жизненно важно для национальной безопасности США, даже если гигантского прорыва не будет”.

— Сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине, что является частью запроса президента Джо Байдена на 106 миллиардов долларов, который также включает поддержку Израиля и Тайваня, а также больше ресурсов для южной границы с Мексикой, — говорится в сообщении.

В то же время спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег. В среду он заявил республиканцам в Сенате, что выступает за предоставление Украине большего количества оружия, но утверждал, что может убедить законодателей одобрить эти поставки только отдельно от мер для Израиля.

Отмечается, что заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в американском Конгрессе.

Генерал, как и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивал необходимость более совершенных истребителей, беспилотников, ракет большей дальности и артиллерии, чтобы прорвать российскую оборону.

В материале для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что помешало быстрому контрнаступлению.

Источник : Politico

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