Украина побудила 17 тыс. оккупантов покинуть фронт благодаря ИПСО — глава Командования спецопераций США

Глава Командования специальных операций армии США утверждает, что благодаря информационно-психологическим операциям (ИПСО) Украине удалось вывести с поля боя 17 тыс. россиян, даже не сделав ни одного выстрела.

Об этом пишет Business Insider.

По словам американского генерал-лейтенанта Джонатана Браги, командующего Командованием специальных операций ВС США, усилия Украины по распространению сообщений стали важным инструментом, убедившим тысячи россиян покинуть свои посты.

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“Передача сообщений сыграла огромную роль в тактическом и оперативном смысле” в Украине, заявил Брага на ежегодной конференции Ассоциации армии США в октябре.

— Мы поддерживали наших украинских партнеров. У вас есть 17 тыс. русских, которые покинули Украину. Это 17 тыс. солдат, которых вам не пришлось взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило оборонительные механизмы (российских войск, — Ред.), — сказал Брага.

Используя социальные сети, военная или разведывательная служба может собрать подробную информацию о противнике, его технике и личном составе и использовать ее для нанесения ударов по отдельным военнослужащим и подрыва их морального духа.

— На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения — это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника, — сказал Брага.

Как отмечает издание, Украина провела множество операций в информационном пространстве. Уговаривая союзников прислать больше оружия или высмеивая недостатки России на поле боя, украинцы демонстрируют высокое мастерство использования информации в своих интересах.

Существует бесчисленное множество примеров низкого морального духа россиян, которыми могут воспользоваться украинские операции, и Кремль пытается противостоять эффектам, описанным Брагой. Среди них такие жестокие меры, как расстрел солдат, которые отступают или не выполняют приказы, как это делали советские войска во время Второй мировой войны.

Конечно, у России есть своя мощная пропагандистская машина. В годы холодной войны КГБ использовал информационные операции как часть более масштабной кампании “активных мер” по подрыву Запада и НАТО.

По данным Business Insider, в течение нескольких недель, предшествовавших широкомасштабному контрнаступлению Украины этим летом, Кремль разослал информационным агентствам инструкции, предписывающие описывать возможности Украины в позитивном свете, чтобы усилить восприятие успехов российских военных при отражении киевских войск.

США наблюдают за опытом Украины

Американские военные также признают потенциал информационных операций, и Брага, будучи командующим силами специальных операций армии США, знает толк в их проведении, пишет издание.

Угроза близкой войны с Китаем или Россией подтолкнула американское военное и разведывательное сообщество к увеличению инвестиций в информационные операции, чтобы иметь возможность формировать информационное поле боя до, во время и после военных действий.

В американском сообществе специальных операций основную работу по проведению информационных операций и формированию информационного поля выполняют группы психологических операций и бригады по связям с общественностью. Перед солдатами спецназа армии США также ставится задача развития специфических культурных и языковых знаний для облегчения обучения партнерских сил.

Эти “мягкие” навыки могут быть использованы и против противников, особенно тех, кого не удается убедить выйти из борьбы только силой оружия.

— Наша обязанность — навязать противнику стоимость и убеждение в его менталитете. В конечном счете, война — это соревнование воль. Можно использовать стратегию уничтожения противника… в конце концов, нужно убедить человека прекратить делать то, что он делает, — говорит Брага.

Операция Барыня

Напомним, в конце сентября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что успешно провело спецоперацию Барыня, в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова.

Алферов, в свою очередь, уговорил 11 военных выйти с ним вместе на территорию Украины и сдаться в плен.

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