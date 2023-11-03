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Важно продолжать поддержку. В Белом доме прокомментировали статью Залужного

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist подтверждает необходимость дальнейшей помощи Украине.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, — сказал он, комментируя слова украинского генерала.

Кирби отметил, что в ходе войны меняются и потребности.

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— Мы развиваемся и уже развили то, что предоставили Украине, поскольку развивается сама война, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться, — добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Он подчеркнул, что поддерживать актуальные потребности ВСУ было бы легче, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование в поддержку Украины. Этот пакет предусматривает не только возможности для Украины, ведь значительная часть этих средств пойдет на пополнение запасов вооружений США.

В материале для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что помешало быстрому контрнаступлению.

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Источник: White House
Война в Украине, Валерий Залужный, Джон Кірбі
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