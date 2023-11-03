Важно продолжать поддержку. В Белом доме прокомментировали статью Залужного

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist подтверждает необходимость дальнейшей помощи Украине.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, — сказал он, комментируя слова украинского генерала.

Кирби отметил, что в ходе войны меняются и потребности.

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— Мы развиваемся и уже развили то, что предоставили Украине, поскольку развивается сама война, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться, — добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Он подчеркнул, что поддерживать актуальные потребности ВСУ было бы легче, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование в поддержку Украины. Этот пакет предусматривает не только возможности для Украины, ведь значительная часть этих средств пойдет на пополнение запасов вооружений США.

В материале для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что помешало быстрому контрнаступлению.

Источник : White House

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