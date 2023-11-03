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Валентина Летяк, редактор ленты

Какая ситуация на фронте и что мешает контрнаступлению – оценка разведки Британии

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Бои на фронте в последние недели свидетельствуют о продолжении тенденции, которая наблюдается с самого начала большой войны – преимущество на стороне обороняющихся сил, считают в разведке Минобороны Великобритании.

По оценкам британских разведчиков, на Юге продвижение ВСУ “остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций РФ”, а наступление россиян в районе Авдеевки провалилось из-за крепкой украинской обороны.

– Главным фактором этого явления, вероятно, была относительная односторонность тактической авиации: обе стороны поддерживали надежную противовоздушную оборону, что не позволяло боевым самолетам оказывать эффективную воздушную поддержку штурмовым действиям, – говорят в разведке.

Там полагают, что географические масштабы конфликта препятствуют наступательным действиям.

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— Обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужно для удержания 1200-километровой линии столкновения, — объяснили британцы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет, однако подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу на поле боя, продолжая наступление.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Разведка, Російська агресія
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