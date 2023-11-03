Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице
Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября
Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2023 году
Срочно
Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы
Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов соглашается с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что Украине надо менять подходы в войне против России.

В интервью Радио Свобода он прокомментировал заявления Залужного об угрозах перехода к позиционной войне, которая будет выгодной России.

Данилов напомнил, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения умоляла партнеров защитить небо, однако тогда не получила никакого ответа. Помощь поступала постепенно, но если бы это происходило быстрее, то сегодня “были бы другие результаты”.

Сейчас смотрят

— Это правда. Вот и сегодня, с определенным временем, когда РФ уже оправилась, когда стала подключать своих “друзей” — Иран, известная всем автократическая Корея — имеем довольно сложную ситуацию. И поэтому я думаю, что генерал Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в частности на заседаниях Ставки, что нужны новые подходы, — объяснил сектарь СНБО.

Он также прокомментировал ситуацию с истребителями F-16, которая также тянется с февраля 2022-го и до сих пор не воплощена в жизнь.

— Любой военный понимает, что не имея хотя бы приблизительного паритета в воздухе, крайне сложно достигать таких результатов, которых мы должны достичь, — отметил Данилов.

На днях в статье для The Economist Залужный объяснил, что будет означать для Украины угроза перехода к позиционной войне, и назвал пять приоритетов, которые помогут избежать ее.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Статья Залужного побуждает партнеров к пересмотру военной помощи Украине — Politico
США Україна

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помогала олигархам из РФ отмывать деньги: США ввели санкции против россиянки Ждановой
Мінфін США
Удары по Чернобаевке ускорили деоккупацию правого берега Херсонщины — командующий ОК Юг
укр Град
На Полтавщине прогремели взрывы: громко в районе Миргорода
ППО, ракета, ракети
Этой зимой будем вместе: Литва поможет Украине в случае атак по энергетике
Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
ООН призывает собрать $435 млн для помощи Украине накануне зимы
ООН

Загрузка

Игры
Видео
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

Диана Линник
Очевидцы об атаке на Харьков | Зеленский поблагодарил ПВО | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
Реакция Зеленского на удары РФ | Забастовка польских перевозчиков | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
ВСУ разбили штаб россиян на Арабатской стрелке | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь