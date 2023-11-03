Залужный прав: Данилов о необходимости изменения подходов в войне с РФ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов соглашается с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что Украине надо менять подходы в войне против России.
В интервью Радио Свобода он прокомментировал заявления Залужного об угрозах перехода к позиционной войне, которая будет выгодной России.
Данилов напомнил, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения умоляла партнеров защитить небо, однако тогда не получила никакого ответа. Помощь поступала постепенно, но если бы это происходило быстрее, то сегодня “были бы другие результаты”.
— Это правда. Вот и сегодня, с определенным временем, когда РФ уже оправилась, когда стала подключать своих “друзей” — Иран, известная всем автократическая Корея — имеем довольно сложную ситуацию. И поэтому я думаю, что генерал Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в частности на заседаниях Ставки, что нужны новые подходы, — объяснил сектарь СНБО.
Он также прокомментировал ситуацию с истребителями F-16, которая также тянется с февраля 2022-го и до сих пор не воплощена в жизнь.
— Любой военный понимает, что не имея хотя бы приблизительного паритета в воздухе, крайне сложно достигать таких результатов, которых мы должны достичь, — отметил Данилов.
На днях в статье для The Economist Залужный объяснил, что будет означать для Украины угроза перехода к позиционной войне, и назвал пять приоритетов, которые помогут избежать ее.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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