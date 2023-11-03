Зеленский взвешивает за и против проведения выборов в 2024 году — Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов весной 2024 года.

Об этом глава украинского МИД заявил во время брифинга, пишет Sky News.

— Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные за и против, — отметил Кулеба.

Вместе с тем, Дмитрий Кулеба добавляет, что проведение выборов во время войны с Россией связано с “беспрецедентными” вызовами.

Сейчас смотрят

Выборы в 2024 году?

Президент Зеленский ранее заявлял, что хочет провести президентские выборы по плану, в конце марта 2024 года, впрочем, их проведение в условиях боевых действий имеет сложности в организации. К тому же это бы противоречило законодательству Украины.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее называл главные проблемы, с которыми связано проведение выборов во время боевых действий. Среди названных причин, в частности, вопросы безопасности, обеспечение права волеизъявления для военных и для украинцев, которые находятся за рубежом, а также финансирование, которое пойдет не в войска, а на организацию избирательного процесса.

Источник : Sky News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.