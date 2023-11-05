Кто-то забыл, где находится. Дикий о трагедии 128 бригады на Запорожском направлении

Торжественное награждение солдат перед строем – это важно, но где-то на Крещатике под защитой ПВО, а вот в прифронтовых селах, в нескольких сотнях метров от линии фронта — это преступная халатность.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил экс-командир взвода батальона Айдар, ветеран АТО Евгений Дикий комментируя недавнюю трагедию на Запорожском направлении, где оккупанты ударили ракетой по личному составу 128 бригады.

– Это персональная халатность, не знаю, чья, но она есть. Очень напомнило Черниговскую трагедию, очень похоже, но там по крайней мере были гражданские волонтеры. По моему мнению, и они не имели права не понимать таких вещей, но кадровые военные точно не имеют права таких вещей не понимать, – сказал он.

Дикий отметил, что сами по себе торжественные награждения военных не несут угрозы и должны проводиться, для того чтобы мотивировать украинских защитников, но это должно происходить в безопасных местах.

Сейчас смотрят

– Сама по себе практика торжественного награждения военных перед строем не несет в себе ничего плохого. Это столетние традиции всех армий мира. Награждение перед строем остается мотивацией. Солдаты должны видеть своих бойцов, которые совершили мужественные поступки, и что начальство, командование видит эти поступки, – отмечает ветеран.

Трагедия на Запорожском направлении

3 ноября на Запорожском направлении армия РФ ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, в результате чего погибли украинские военнослужащие.

В Минобороны Украины заявили, что проведут расследование по факту этой трагедии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.