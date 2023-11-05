Уничтожение ракетоносителя Аскольд в Керчи и обострение возле Авдеевки: события на фронте за неделю

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 620-е сутки. Враг продолжает обстреливать нашу страну как вдоль линии фронта, так и ракетами.

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, стягивая на Авдеевское направление свои резервы и окапываясь на Херсонском направлении. Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.

О главных событиях войны в течение недели — читайте далее в материале.

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Херсонское направление

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Авдеевское направление

По мнению военного эксперта и полковника ВСУ Петра Черника, Путин понял, что захват Украины не удается, но ему нужен хоть какой-то результат, учитывая приближение выборов в РФ следующей весной. Кремлевский диктатор хочет показать россиянам хоть какой-то успех, поэтому российские войска до весны 2024 года будут пытаться выйти хотя бы на административные границы Луганщины и Донетчины.

– Почему именно Авдеевка? Авдеевка и Бахмут — это ворота в Донецкую область. Если сумеют их взять, то выйти на админграницы области — не такая уж и сложная задача. Вот именно поэтому идут там такие яростные бои, – сказал он.

Эксперт отметил, что ситуация на Авдеевском направлении подконтрольна Силам обороны Украины, а оккупанты несут беспрецедентные потери как личного состава, так и военной техники.

– Потери личного состава и техники РФ беспрецедентны, особенно за первые 6 дней. Убитыми потеряли более 5 тыс. Эту цифру спокойно умножаем на три, потому что есть раненые, и получаем 15 тыс. за 6 дней. Далее, танками потеряли более 130 единиц, боевыми бронированными машинами — более 250 и более 200 единиц артиллерии. Но есть момент — россияне никогда не считались со своими солдатами, и бои за Бахмут это показали, – добавил Черник.

Мелитопольское направление

Главная задача украинских защитников на этом направлении — выйти на северное Приазовье, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Впрочем, на Южном плацдарме ВСУ перешли в зону “стратегической рутины”.

– Так называемую зону Суровикина прошли наполовину. Мы как раз посередине, и это самое трудное, потому что там тоннели, окопы, блиндажи, защитные сооружения и так далее. Это очень сложные инженерные сооружения, а что-что — русские умеют окопаться.

Лимано-Купянское направление

Это направление также напрямую связано с Бахмутом. По словам Черника, оккупанты активно атакуют на этом участке фронта, надеясь, что силы обороны перебросят туда свои подразделения из-под Бахмута, тем самым ослабив свою оборону там. Эксперт отметил, что на сегодня российские оккупанты не имеют там достаточного потенциала, чтобы прорвать оборону ВСУ.

– Это тоже политический город для россиян. Путин сказал, что он принадлежит им, Путин наградил этих недогероев, и они выйти оттуда не могут. Они очень медленно движутся к оперативному окружению, и это может сложиться. Если там эта группировка будет уничтожена или, еще лучше, — взято в плен — то это для нас будет огромный шаг вперед.

Херсонское направление

На Херсонском направлении оккупанты сменили командующего войск Днепр, которое отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра. Такие действия Кремля могут свидетельствовать об усилении давления на российские силы.

Как сообщала разведка Британии, именно в этом районе в течение последних недель активизировались боевые действия, поскольку Силы обороны Украины пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки.

Тем временем в ISW сообщили, что украинские военные якобы высадились на левом берегу Херсонской области и удерживают участок дороги, соединяющей ряд населенных пунктов. Впрочем, украинская сторона такую информацию пока не комментирует.

Ситуация в Черном море и Крыму

Украинские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму.

Накануне в Керчи был поражен один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель Калибров. Эту информацию сегодня подтвердил Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По словам Олещука, наши пилоты тактической авиации “будто SCALPелем прошлись” по заводу. Здесь имелось ввиду, что Воздушные силы атаковали франко-британскими крылатыми ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

– Это один из самых современных ракетных кораблей Каракурт, он является носителем Калибров, до восьми штук может брать на борт. Но еще рано говорить, что у них ракетный потенциал закончился. У них еще есть два тяжелых фрегата класса Адмирал Макаров и целое семейство этих новых ракетных кораблей. Ну и самое опасное оружие — это четыре подводных лодки, которые могут из-под воды отстреливать Калибры, – рассказал военный эксперт Петр Черник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 620-е сутки.

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