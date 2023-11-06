Боррель о необходимости помогать Украине: Если она проиграет — мы тоже

Войска РФ могут пополнять силы и не обращать внимания на потери. Поскольку на кону — ключевые ценности, единственным решением является продолжать помогать Украине.

Об этом сказал во время выступления перед послами глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

— Если Украина проиграет — мы проиграем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины. Мы — первые, кто оказывает помощь для Украины, именно мы, больше, чем США, вы знаете цифры, — заявил дипломат.

По его словам, то, что неприемлемо для украинцев в измерении человеческих потерь, является очень приемлемым для россиян в краткосрочной перспективе.

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— Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей… До Путина Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится, — добавил Боррель.

Он подчеркнул, что единственным решением является продолжать помогать Украине и оставаться объединенными вокруг этого вопроса, потому что “ставкой являются наши ключевые ценности”.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что блок увеличит военную поддержку Украины.

Источник : Укринформ

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