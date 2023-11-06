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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Запорожской области зафиксирован вражеский дрон, работает ПВО

Вибухи, ППО
Фото: Минобороны

В понедельник, 6 ноября, Запорожскую область атаковал российский беспилотник.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Указано, что по вражескому объекту работает ПВО.

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Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 621-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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В Запорожской области зафиксирован вражеский дрон, работает ПВО

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Война в Украине, Запорожская область
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