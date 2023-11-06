В Запорожской области зафиксирован вражеский дрон, работает ПВО
В понедельник, 6 ноября, Запорожскую область атаковал российский беспилотник.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Указано, что по вражескому объекту работает ПВО.
Сейчас в области продолжается воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 621-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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