Новые тесты и правила: как иностранцу получить гражданство Украины

В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал обновленные правила оформления гражданства, которые начнут действовать уже 27 октября. Как иностранцу получить гражданство Украины во время военного положения, куда обращаться, какие документы нужны — читайте в материале Фактов ICTV.

Куда обращаться и основания для получения гражданства

Заявление с необходимыми документами подается человеком лично в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины. В случае уважительных причин (болезни заявителя, стихийного бедствия и т. д.) его может подать и другое лицо или же оно может быть отправлено по почте.

Для того чтобы иностранец имел право получить гражданство Украины, он должен непрерывно проживать на законных основаниях в Украине в течение последних 5 лет.

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Для некоторых категорий лиц этот срок составляет 2 года. К ним относятся:

лица, пребывающие в браке с гражданином Украины более 2 лет, который прекратился вследствие его смерти;

лица, которые признаны беженцами;

лица, которые проходят военную службу в ВСУ по контракту и награждены государственной наградой;

лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;

лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;

лица, получившие вид на временное проживание.

Также иностранцы для получения гражданства Украины должны иметь разрешение на иммиграцию и владеть государственным языком в соответствии с уровнем, установленным законодательством Украины. Он подтверждается соответствующим сертификатом после сдачи экзаменов.

Еще одним основанием для предоставления иностранцу гражданства Украины является наличие законных источников дохода.

Какие документы нужны

В уполномоченный орган иностранец должен подать такой пакет документов:

заявление о принятии в гражданство Украины, в котором подтверждается признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;

декларация об отсутствии иностранного гражданства или обязательства прекратить иностранное гражданство.

сертификат об уровне владения государственным языком;

документы, подтверждающие законность источников существования (копии регистрационных документов ФЛП или ООО (если человек является учредителем), копии трудовой книжки, приказа о назначении (если человек является наемным работником) и т. д.).

Какие тесты надо сдавать

Среди новых условий для получения гражданства — подтверждение знаний по истории и Конституции Украины путем сдачи экзаменов на знание этих дисциплин. Однако пока нет четко прописанного механизма, который указывал бы на процедуру их сдачи.

Если лицо представляет государственный интерес для Украины, то оно может получить отсрочку от проверки знаний. Но такие люди в течение двух лет со дня получения гражданства должны все же подтвердить знания по истории и Конституции Украины.

Также нужно сдать экзамен на знание украинского языка.

Срок рассмотрения заявления

Общий срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство Украины не должен превышать 1 год со дня их поступления.

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