Российская атака по Одесской области, начало миссии МВФ и продвижение на Херсонщине: главные новости 6 ноября

Армия РФ нанесла значительные удары по Одессе во время атаки ракетами и дронами, в результате чего там ранены восемь человек. Верховная Рада получила законопроект от президента, касающийся продления военного положения и мобилизации на 90 суток.

В ГБР зарегистрировали уголовное производство в связи с ракетным ударом Искандера-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. В то же время военные ВСУ незначительно продвигаются на левом берегу Херсонской области.

Что произошло в Украине и мире за сутки 6 ноября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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В Раду внесен законопроект на продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты для продления действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Сейчас военное положение и мобилизация продолжаются до 16 ноября 2023 года. Глава государства намерен продлить их до 14 февраля 2024 года. Это будет уже девятое продление после начала полномасштабной агрессии РФ.

Атака РФ ракетами и дронами по Одессе

Военные РФ атаковали Одессу и область различными типами ракет и ударными дронами Shahed, в результате чего пострадали восемь человек.

Зафиксировано попадание ракет в центре города и по промышленному зданию, которое не использовалось. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зарегистрировано производство из-за удара РФ по 128 бригаде на Запорожье

В Государственном бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту гибели воинов ВСУ из 128 бригады и жителей в результате удара РФ ракетой Искандер-М по населенному пункту в Запорожской области. В бригаде уже подтвердили гибель по меньшей мере 19 военных.

В ГБР утверждают, что инициировано служебное расследование действий должностных лиц, которые организовали мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии неподалеку от линии фронта. Начато дело по факту халатного отношения военного должностного лица к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Избрана мера пресечения народному депутату Горвату

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Роберту Горвату, подозреваемому в завладении земельными участками на более 123 млн грн. Ему назначили залог в размере 26 840 000 грн с возложением ряда обязанностей до 24 декабря 2023 года включительно.

Если за нардепа внесут залог, тогда Горват должен являться к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, не покидать территорию Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы и прочее.

Объявлено о подозрении нардепу Николаенко из-за смертельного ДТП

Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении по факту ДТП в Житомирской области, в результате которого погибла 18-летняя девушка. По данным ГБР, он двигался с превышением разрешенной скорости.

Подозрение объявлено по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего смерть потерпевшего — это ч. 2 ст. 286 УКУ.

В ГБР напомнили, что утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился народный депутат, наехал на совершеннолетнюю девушку.

Назначен круглосуточный домашний арест Дубинскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в организации схемы незаконного пересечения границы для мужчин. Ему назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Нардепу Дубинскому нужно будет сдать правоохранителям на хранение загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.

Заблокировано движение грузовиков на трех пунктах пропуска с Украиной

На границе с Украиной наблюдаются проблемы с движением грузовиков из-за начала забастовки польских перевозчиков. Пропускная способность — не более одной машины на экспорт и импорт в час.

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска Краковец — Корчева, Ягодин — Дорохуск и Рава-Русская — Хребене.

Продвижение ВСУ на левом берегу Херсонской области

Украинские воины незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области в 3 км от реки Днепр, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам от 4 ноября, ВСУ занимают позиции в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр). По данным российских СМИ, позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка — Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

Начало работы миссии МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине, чтобы пересмотреть программу расширенного финансирования EFF. Согласно плану, она будет работать как офлайн, так и онлайн.

В состав украинской команды, которая присоединится к встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители Национального банка Украины, Министерства финансов и других госорганов.

Задержан агент ФСБ, готовивший удары по энергостанциям и железной дороге

Служба безопасности Украины задержала жителя Винницкой области, который сотрудничал с российской ФСБ. Там он занимался подготовкой атак на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Мужчина пытался разведать локации узловых железнодорожных станций, которые могли использоваться для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов к фронту. В то же время он определял расположение ключевых электроподстанций в Винницкой области.

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