Нужно различать мирное время и военное: Чернев о переходе от призыва к рекрутингу

Министр Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Приказ Об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года предусмотрен на военное и мирное время.

В Украине начнет работать эффективная система военного рекрутинга.

Что такое военный рекрутинг и как система повлияет на призыв — читайте в материале Фактов ICTV.

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Переход на военный рекрутинг: что известно

Переход от призыва к рекрутингу будет осуществляться в течение пяти лет, однако следует различать мирное время и военное.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона Єдині новини.

– Потому что во время военного времени основная цель в том, чтобы у нашего войска было достаточно людей. Контрактная основа – это больше, по моему мнению, для мирного времени будет. И вообще от срочной службы мы планируем отказаться, – объяснил нардеп.

По его словам, вместо срочной службы лица призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих вузах, и это не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва для нашей армии.

– Рекрутинг – это о том, что люди будут набираться на базе их образования, которое они имеют, и чтобы они были максимально полезны войску, а не так, как, к сожалению, это бывает сейчас – когда мы “микроскопом забиваем гвоздь”. То есть, некоторые люди с образованием, которое может быть полезнее в определенных подразделениях, сейчас сидят в окопах и отбивают атаки, — отметил Чернев.

Цель перехода на рекрутинг

Одной из главных целей он назвал интеграцию Украины в евроатлантическое сообщество и внедрение стандартов НАТО по рекрутингу и контрактной службе.

— Вот все это в целом, я надеюсь, позволит нам иметь современную европейскую или евроатлантическую армию в Украине через пять лет, — добавил политик.

Чернев подчеркнул, что военная кафедра – лишь звено в цепочке военной подготовки, поскольку сегодня мы должны иметь как можно больше таких людей, потому что наш агрессивный сосед, к сожалению, никуда не денется даже после нашей победы.

– Поэтому наша цель – чтобы базовые навыки имели практически все. И в школе должны проводить не только один урок ДПЮ в неделю, а, например, реальные курсы тактической медицины. Базовые навыки для любого военнослужащего, плюс ко всему должны проходить сборы, — объяснил нардеп.

Модели военного обучения

В настоящее время прорабатываются разные модели подхода к такому постоянному обучению, например, сборы раз в два года для всех людей призывного возраста или тех, кто окончил военную кафедру после этого.

– Сейчас работаем над моделью, например, швейцарская, израильская или другая. То есть без срочной службы, но с постоянным обучением и повышением навыков военной службы, — подытожил Чернев.

Накануне министр обороны Рустем Умеров подписал приказ Об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года, предусматривающей постепенный переход от срочной военной службы к интенсивной военной подготовке граждан призывного возраста и введение рекрутинга.

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