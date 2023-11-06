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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Воздушных силах показали, как уничтожали вражеские Шахеды в Одесской области

В Воздушных силах показали, как уничтожали вражеские Шахеды в Одесской области

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал видеокадры, как бойцы зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг отработали по вражеским беспилотникам над Одесской областью в ночь на 6 ноября.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 6 ноября.

— Поражение ударных беспилотников Shahed-131/136 в небе над Одесской областью. На видео — боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг, — подписал он видео.

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В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Одессу и область различными типами ракет и ударными дронами Shahed.

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о попадании ракет в центре города и по промышленному зданию, которое не использовалось.

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города, зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В Воздушных силах показали, как уничтожали вражеские Шахеды в Одесской области

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Безпілотники, Война в Украине, Одесская область, Повітряні сили України
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