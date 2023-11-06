Украина может получить положительные отзывы, чтобы начать переговоры о членстве — СМИ
Еврокомиссия в среду, 8 ноября, опубликует доклад с оценкой прогресса Украины, которого удалось достичь на пути к членству в Европейском Союзе.
Как сообщает агентство Reuters, ожидается, что Украина получит положительные рекомендации.
Но Украина должна будет, в частности, усилить борьбу с коррупцией и взяточничеством, а также одобрить реформу о защите прав меньшинств.
Отчет и рекомендации станут основой для принятия в декабре ключевого решения на саммите лидеров стран-членов ЕС относительно начала официальных переговоров о членстве Украины в блоке.
Во время визита в Киев в субботу, 4 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции сказала, что Украина добилась замечательного прогресса на пути к членству в Евросоюзе.
Она отметила реформы украинской системы правосудия, противодействие влиянию олигархов и борьбу с отмыванием денег. Фон дер Ляйен добавила, что Украина находится на “завершении выдающихся реформ”.
Со своей стороны Зеленский сказал, что Украина выполнит условия, а положительное решение ЕС предоставит стране новую мотивацию. Он добавил, что вступление Украины в ЕС усилит обе стороны.
Ранее сообщалось, что отчет с оценкой прогресса Украины, которого удалось достичь в ее заявке на членство в ЕС, представят 8 ноября.
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