Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Будут удары по вражеским тылам: Мусиенко о строительстве железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом
Строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом — это один из новых вызовов. Украина должна уничтожать и повреждать тылы, чтобы осуществить прорыв и победить в полномасштабной войне.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ведущей телемарафона Єдині новини Яне Брензей.
— Я думаю, что сейчас мы увидим непременно, потому что боевые действия в зимний период будут характеризоваться тем, что будут удары по вражеским тылам. Было уже заявление бригадного генерала Баранова о том, что будем бить мощно по оккупированной территории и по военным объектам на российской территории, чтобы уничтожать и повреждать тылы. Вы же видите, они уже хотят железную дорогу строить из Ростова в Крым. Это тоже вызов, — считает аналитик.
Военный эксперт отметил, что Украине нужно активнее делать маневры, однако это создает больше рисков во время принятия решений.
— Для изменения стратегии нам нужно активнее применять маневры. Это риск, потому что это рискованность принятия решений. Это настойчивость в принятии решений, инновационность в системе управления, оружия, которое необходимо, и места определения точек, где мы можем применить эти маневры.
А что это такое маневр? Это даже когда нужно с какой-то позиции отойти, чтобы обеспечить концентрацию усилий на одном или двух направлениях, где можно осуществить прорыв. Это очень важно. Я думаю, что на этом будет сосредоточено внимание. Поиск таких мест. Одним из них является левобережье Херсонской области, — обратил внимание Мусиенко.
Недавно стало известно, что оккупанты начали строить железную дорогу между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом со стороны Донецка. Она будет проходить по территории оккупированной части Запорожской области.
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