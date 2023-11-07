В оккупированной Херсонской области россияне минируют объекты инфраструктуры — ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные минируют объекты критической инфраструктуры.
Оккупанты закапывают взрывчатку возле стационарных газораспределительных пунктов, электроподстанций и других объектов критической инфраструктуры.
В ГУР считают, что захватчики, вероятно, хотят уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется бежать.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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