Новые лагеря для военнопленных россиян и взрывы в Донецке и Запорожье: главные новости 7 ноября

Украина постепенно приближается к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе, хотя со стороны Венгрии предпринимаются действия, блокирующие это продвижение.

Тем временем в Соединенных Штатах активно призывают к поставкам помощи Украине, поскольку Конгресс США до сих пор не принял решение о поддержке украинского государства, как это предлагал американский президент Джо Байден.

Об этих и других главных событиях 7 ноября в Украине и мире — читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Зеленский ввел санкции СНБО

Взрыв в Запорожье

Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Донецке

Новые лагеря для военнопленных россиян

Еврокомиссия оценила прогресс Украины

Новые угрозы Орбана

Евросоюз предоставит Украине €250 млн

В США призывают оказать помощь Украине

Зеленский ввел санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против девяти компаний, которые связаны с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.

Под санкции СНБО на 10 лет попали компании Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, Dendar Investment Fund Limited.

В то же время вводятся ограничения на два года против компаний Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited, International Distribution Systems Limited, CTF Holdings S.A.

Согласно санкциям, предусмотрена блокировка активов компаний и предотвращение вывода капитала из Украины.

Взрыв в Запорожье

В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Запорожской, а также Херсонской и Николаевской областей.

— Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие, — писали военные.

Перед этим военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационного вооружения.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области утром во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В полдень — снова взрыв.

Об этом сообщил председатель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену, — написал он.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, люди не пострадали.

Взрывы в Донецке

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, после которых в небо начал подниматься густой и черный столб дыма.

По данным местных пабликов и военкоров, под ударом оказался так называемый Республиканский центр беспилотных систем, который занимался подготовкой военных операторов дронов.

Есть сообщения о погибших и раненых, но количество пострадавших пока не уточняется.

Новые лагеря для военнопленных россиян

Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине откроют новый лагерь для содержания оккупантов.

Параллельно с этим продолжаются работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.

— Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшением мотивации российских солдат, так и с блокированием обменов военнопленными российской стороной, — говорится в сообщении проекта Хочу жить.

Сам лагерь расположен в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.

Указано, что как и в случае с лагерем Запад-1, условия будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права. Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Красного Креста.

В проекте отметили, что содержание военнопленных исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями.

Еврокомиссия оценила прогресс Украины

Европейская комиссия 8 ноября отметит, что Украина полностью выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Об этом информирует Радио Свобода, журналисты которого получили в распоряжение отчет по Украине — внутренний документ Еврокомиссии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина говорит, что формулировки относительно прогресса Украины в отчете Еврокомиссии будут “сдержанными”, но финальное решение лидеров блока по открытию переговоров еще впереди.

Чиновница отметила, что вокруг ожидаемого отчета Еврокомиссии “много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня 2022 года”.

Новые угрозы Орбана

Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС на саммите в декабре, пока не будет отменен закон о языке в сфере образования.

— Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой. Мы не можем с этим согласиться, — сказал он.

В Украине был введен закон, обязывающий меньшинства, к слову, не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке.

По словам Орбана, в Венгрии обеспокоены, что дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в учебе.

— Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока есть этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз, — подчеркнул он.

Евросоюз предоставит Украине €250 млн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров одобрил соглашение, которое позволит привлечь еще €250 млн от Европейского Союза на быстрое восстановление.

Речь идет о восстановлении мостов, железных дорог, школ, детсадов, больниц, жилых домов, а также на поддержку украинских аграриев.

Кроме того, во время заседания правительства 7 ноября Шмыгаль сообщил, что Фонд поддержки энергетики Украины вместе с анонсированными взносами уже превысил €300 млн.

В США призывают оказать помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд.

Его также подписали некоторые члены Палаты представителей и Сената.

В письме сказано, что американские чиновники 7 ноября “направили письмо в Конгресс с призывом одобрить запрос администрации Байдена о предоставлении $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украине в рамках дополнительного президентского пакета”.

Отмечается, что инициированный Джо Байденом пакет предусматривает военную, экономическую и гуманитарную помощь, “направленную на сохранение интересов нацбезопасности США во время глобальных вызовов”.

— Прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехом на поле боя в сопротивлении незаконному вторжению РФ, — отмечается в обращении.

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