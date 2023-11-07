РФ дешевле построить новый ракетоноситель Аскольд, чем восстановить поврежденный — Гуменюк
Российский ракетоноситель Аскольд в результате ракетного удара по судостроительному заводу Залив во временно оккупированной Керчи в Крыму был значительно поврежден. Ремонт обойдется России значительно дороже, чем строительство нового корабля для ведения войны против Украины.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии украинским журналистам. Вероятно, ракетоноситель Аскольд не будут восстанавливать после повреждения, предположила спикер ОК Юг.
— Злая шутка сыграна: Аскольдова могила сработала. Вероятно, действительно он будет похоронен, потому что обезглавлен. То, что называют надстройкой в корабельном деле, снесено, то есть голову точно снесли. Восстановить ее будет более дорогостоящим проектом, чем построить новый корабль, — обратила внимание Гуменюк.
По информации спикера ОК Юг, ракетоноситель Аскольд в ближайшее время однозначно не сможет участвовать в войне против Украины.
Вечером 4 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Керчи в Крыму. Позже стало известно о повреждении российского ракетоносителя Аскольд, который проходил испытания для дальнейшего вывода в море и нанесения ударов по территории Украины.
Фото: СтратКом ВСУ
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