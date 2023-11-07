РФ перебросила боевые вертолеты в аэропорт Мариуполя после “бавовны” в Таганроге

Россия начала перебрасывать боевые вертолеты в район аэропорта временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область) после взрывов в Таганроге.

Такие данные озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав видео с российскими вертолетами.

– После взрывов и пожара в аэропорту Таганрога русня частично и временно перебазировала часть боевых вертолетов в район Мариупольского аэропорта, — отметил он.

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Андрющенко предположил, что оккупанты уже не знают, где безопасно спрятать свои вертолеты.

Взрывы в Таганроге: что известно

Во вторник, 7 ноября, в российском городе Таганроге (Ростовская область) прогремели мощные взрывы в районе аэропорта. Очевидцы утверждали, что “затряслись дома, окна, земля”.

А в сети публиковали фото, на которых был виден столб дыма.

Петр Андрющенко со ссылкой на источники отмечал, что после “бавовны” на аэродроме пылали вертолеты РФ.

По его данным, оккупанты системно используют аэродром в Таганроге для базирования как вертолетных подразделений, так и систем ПВО, техники до перебрасывания в Украину.

5 ноября в поселке Седово в оккупированной Донецкой области произошел прилет по складу вражеского БК, после чего исчезли электричество и связь.

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