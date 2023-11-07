Российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются прорвать границу Украины – Наев
По 9-10 раз ежемесячно российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию приграничных с РФ районов Черниговской и Сумской областей.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
— Цель ДРГ — провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам, — объяснил он.
По его словам, это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ).
— Поэтому мы должны всегда быть начеку. Для этого отрабатываются совместные действия СБУ, Нацгвардии, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы, а также общевойсковых подразделений, которые прикрывают государственную границу Украины, — добавил Наев.
Ранее в ГПСУ заявили, что больше всего попыток российских ДРГ проникнуть на территорию Украины фиксируется на границах Сумской области.
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