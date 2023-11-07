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Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков

Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ГУ Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), который скорректировал воздушную атаку на Харьков 6 октября.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители напомнили, что в тот день оккупанты ударили по городу ракетами Искандер. В результате атаки погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик, десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова.

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Установлено, что для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты “целей” с привязкой к местности.

— Предателем оказался мужчина, который работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Спецслужба РФ завербовала его через Телеграмм. Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения ВСУ на территории региона, — говорится в сообщении.

Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
СБУ
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
СБУ
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
СБУ
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
СБУ
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
СБУ
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков
Среди погибших был ребенок. СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков

Полученную информацию мужчина передавал в российское ГРУ через “связного” с временно оккупированной территории на востоке. Им оказался один из бывших главарей террористической организации “ЛНР” по прозвищу Шаман, которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Во время обысков у задержанного обнаружено:

  • 4 мобильных телефона и 7 sim-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;
  • банковские карты, на которые поступали “зарплаты” от российского ГРУ;
  • более 10 тыс. долл., полученных преступным путем.

Вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Харьков
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