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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Во Львовской политехнике отреагировали на скандальное заявление Фарион

Во Львовской политехнике отреагировали на скандальное заявление Фарион
Фото: Факти ICTV

На скандальные заявления бывшего народного депутата Ирины Фарион отреагировали в Национальном университете Львовская политехника, где она работает преподавателем. Там утверждают, что не несут ответственности за высказывания работников вне учебного заведения.

Согласно комментарию университета, там действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества университета. Но вне заведения администрация ЗВО не несет ответственности за действия и слова работников.

В то же время во Львовской политехнике обратили внимание, что каждый воин, который защищает народ, несмотря на вероисповедание и язык общения, заслуживает наивысшего уважения.

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В одном из корпусов Львовской политехники начали появляться плакаты с требованием отреагировать на скандальные заявления Фарион и уволить преподавательницу.

Недавно Ирина Фарион сделала скандальное заявление, что якобы не может считать украинцами русскоязычных военных, назвав защитников якобы сбродом. Это вызвало негативную реакцию в обществе.

Заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал СБУ проверить высказывания Фарион в течение военного положения, чтобы не допустить подрывную деятельность в тылу.

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Ірина Фаріон, Война в Украине, Львов, скандал, Университет
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