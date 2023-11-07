Взрывы в Севастополе и гибель помощника Залужного: главные события ночи 7 ноября

Авиационным ударам подверглись: Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Берислав, Ивановка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В Севастополе ночью работала ПВО

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией моря российские силы противовоздушной обороны якобы сбили пять ударных дронов.

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Впоследствии он сообщил, что обломки от одного из сбитых БпЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Местные спасатели пытаются потушить огонь. После 5 часов пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

РФ нарастила производство ракет быстрее

Российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось ранее.

По словам представителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадима Скибицкого, у россиян в резерве 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического назначения.

В августе Скибицкий говорил, что у РФ 585 ракет большой дальности. Судя по всему, запасы ракет с августа увеличились на 285 единиц.

Кроме того, в октябре российские войска произвели 115 высокоточных ракет большой дальности: 30 крылатых ракет Искандер-М, 12 крылатых ракет Искандер-К, 20 крылатых ракет Калибр, 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 баллистические ракеты Кинжал.

Выборов во время войны не будет

В Украине не будет выборов во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении за 6 ноября.

— Сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что выборы сейчас не ко времени, — сказал глава государства.

Полицейские нашли военного, который подарил помошнику Залужного гранату

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову гранату, взорвавшуюся у него дома в Чайках Киевской области.

Об этом официально сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по результатам первоочередных следственных действий.

По его словам, сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Это были гранаты нового западного образца.

Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против РФ

Более 100 компаний Великобритании признались в нарушении санкций против Российской Федерации, введенных из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

По информации Financial Times, введение санкций против России стало проблемой для британского бизнеса. Из-за широкой интеграции РФ в мировую экономику иностранные компании поддерживают деловые отношения с предприятиями страны-агрессора.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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