Выплаты за погибшего воина 2023: кто имеет право получить и необходимые документы

Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию – единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Это право обеспечивает постановление Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

Кто из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся — разбирались Факты ICTV.

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Выплаты за погибшего воина 2023: кто может получить

По словам адвоката Михаила Козачука, помощь за погибшего военного распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Получить выплату за погибшего воина могут:

родители (мама и папа);

жена/муж, которые не поженились во второй раз;

дети до 18 лет;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо получили инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

Но есть обязательное условие: родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

— Родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты, или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию, — говорит адвокат.

Какие документы понадобятся

После оповещения о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти.

После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. После этого семья должна обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получили дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации.

Там они подают заявление о назначении выплаты и пакет документов, в частности:

документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;

личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).

Если есть судебные решения об опеке или родительской опеке – их тоже стоит подать.

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