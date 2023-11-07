Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье
Работники Службы безопасности 7 ноября проводят контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП на Закарпатье.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, представители СБУ и Нацполиции посетили Свято-Михайловский храм в селе Русские Геевцы, и храм Рождества Божьей матери в селе Красное.
Правоохранители проверяют предварительную информацию, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, которое благословляло войну РФ против Украины, а также оправдывали российскую военную агрессию против Украины и разжигали межконфессиональную вражду.
Также СБУ исследует законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.
Ранее священника УПЦ МП в Сумской области приговорили к 15 годам за сотрудничество с ФСБ.
Фото: УП
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