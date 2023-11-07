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Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье

Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье

Работники Службы безопасности 7 ноября проводят контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП на Закарпатье.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, представители СБУ и Нацполиции посетили Свято-Михайловский храм в селе Русские Геевцы, и храм Рождества Божьей матери в селе Красное.

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Правоохранители проверяют предварительную информацию, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, которое благословляло войну РФ против Украины, а также оправдывали российскую военную агрессию против Украины и разжигали межконфессиональную вражду.

Также СБУ исследует законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье
УП
Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье
УП
Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье
Оправдывали агрессию РФ. Представители СБУ проверяют два храма УПЦ МП на Закарпатье

Ранее священника УПЦ МП в Сумской области приговорили к 15 годам за сотрудничество с ФСБ.

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Фото: УП

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Источник: Украинская правда
СБУ, УПЦ МП
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