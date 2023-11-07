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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ЕС предоставит Украине €250 млн на восстановление школ, больниц и жилья – Шмыгаль

Денис Шмигаль, засідання уряду
Фото: Правительственный портал

Фонд поддержки энергетики Украины вместе с анонсированными взносами уже превысил €300 млн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства Украины 7 ноября.

— Мы постепенно приближаемся к зиме, и с каждым днем растут риски российского энергетического террора. Поэтому мы готовимся ко всем сценариям, усиливаем активную и пассивную оборону энергообъектов, аккумулируем международную помощь, — отметил глава Кабмина.

Среди лидеров поддержки, по его словам: Евросоюз, Германия, Швеция, США, Великобритания. За средства из фонда поддержки энергетики Украина покупает трансформаторы, турбины, коннекторы, оборудование для магистральных сетей и тому подобное.

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Денис Шмыгаль также сообщил, что Кабинет министров одобрил соглашение, которое позволит привлечь еще €250 млн от Европейского Союза на быстрое восстановление.

— Речь идет о восстановлении мостов, железных дорог, школ, детсадов, больниц, жилых домов, а также на поддержку украинских аграриев, — сообщили в правительстве.

Накануне, 6 ноября, в Украине начала работа новая миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая имеет целью пересмотр программы расширения финансирования программы EFF.

В рамках этой работы миссии Украина может получить дополнительные $900 млн.

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Источник: Кабмин
ЕС, відновлення, відновлення України, Война в Украине, уряд
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