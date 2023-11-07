ВСУ снова имеют успех на левом берегу Херсонской области — ISW
По состоянию на 6 ноября украинские подразделения сохранили свои позиции на восточном берегу Херсонской области.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Один из российских военкоров утверждает, что, несмотря на атаки оккупантов, ВСУ по-прежнему удерживают позиции в районе Крынок (30 км к востоку от Херсона и около 2 км вглубь от береговой линии реки Днепр).
Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска расширили свои позиции к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).
Еще один российский блогер сообщил, что ВСУ отбили атаку россиян в районе Крынок, а подразделения 177 морского пехотного полка (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на правом берегу Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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