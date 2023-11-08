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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нардепу Дубинскому вручили протокол о коррупции — ГБР

Олександр Дубінський
Фото: УНИАН

По материалам ГБР сотрудники НАПК вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Об этом сообщила пресс-служба бюро на официальном сайте в социальных сетях.

Следователями было установлено, что в августе и октябре 2023 года депутат, реализуя свои полномочия, обратился в Минздрав Украины и в Государственное бюро расследований из собственных интересов.

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В своих обращениях нардеп интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Также он пытался давить на следствие, требуя осуществлять проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает в качестве подозреваемого.

Полученные от ГБР доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины О предотвращении коррупции (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Напомним, 6 ноября Дубинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он является подозреваемым по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин.

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Источник: ГБР
ГБР, Корупция, НАЗК, Александр Дубинский
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